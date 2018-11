Příběh Dámy z Hlinska možná jednou obletí svět

Tajemná Dáma z Hlinska - žena, která žila před více než pěti tisíci lety v pravěké osadě na Přerovsku, a jejíž život je opředen řadou mýtů, se možná někdy v budoucnu stane inspirací pro filmaře, podobně jako legendární ledový muž Ötzi. Jejich příběhy se teď potkaly na unikátní výstavě, která začala ve čtvrtek v Muzeu Komenského v Přerově.

„Tajemná Dáma z Hlinska žila na počátku středního eneolitu, tedy ve stejném období jako Ötzi, jenž byl nalezen v Alpách. Oba provázel zajímavý život, a i když se nikdy nemohli setkat, potkali se alespoň na této výstavě,“ řekl přední český odborník na eneolit Lubomír Šebela z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.

Trpěla vzácným syndromem

Právě jeho týmu se podařilo zjistit o tajemné Dámě z Hlinska nové poznatky, které zachycuje i výstava v přerovském muzeu. Tato žena se i přes celou řadu vrozených defektů dožila na svou dobu úctyhodného věku čtyřiceti let. Trpěla vzácným Klippel- Feilovým syndromem, takže chodila s hlavou, nakloněnou na stranu.

„Ve své době byla výjimečnou osobností. Byla to žena nesmírně aktivní, pracovitá a z toho důvodu byla také pohřbena v areálu samotného hradiska - musela tedy představovat jeho elitu. Vzbuzovala obdiv i tím, že se vypořádávala se zdravotními problémy, s nimiž přišla na svět. Díky nálezu kamenného sekeromlatu, jenž je atributem mužského pohřbu, se domnívám, že byla zapojena i do tehdejší těžby. Nevylučuji ale, že měla i jiné funkce a nabízí se funkce kněžky,“ dodal Lubomír Šebela.

V hrobě jen sekeromlat a kostěný nástroj

Podle něj archeologové v jejím hrobě nenašli keramiku, která zesnulého doprovázela na cestu do podsvětí celým obdobím pravěku.

„Dostala pouze kamenný sekeromlat a kostěný nástroj,“ doplnil další zajímavost.

Tajemná Dáma z Hlinska přitahuje pozornost archeologů už desítky let.

„Bádání v osadě poblíž Hlinska na Přerovsku probíhalo s přestávkami šestadvacet výzkumných sezon a za tu dobu se podařilo shromáždit více než 70 tisíc kusů předmětů,“ upřesnil archeolog Muzea Komenského v Přerově a kurátor výstavy Aleš Drechsler.

Na výstavě upoutá návštěvníky i trojrozměrný model hlavy této ženy, který zhotovil na základě získaných poznatků Libor Balák. Z jeho ateliéru pocházejí i obrazové rekonstrukce.

„Brněnští kolegové ve svém nejnovějším výzkumu upřesnili stáří této ženy a blíže specifikovali také syndrom, kterým trpěla. Ten se vyskytuje i v současné populaci,“ upřesnil.

Překvapí vás neandrtálec

Další část expozice představuje literární ztvárnění období pravěku.

„Kniha Lovci mamutů od Eduarda Štorcha letos slaví sto let od svého prvního vydání. Návštěvníky ale seznámíme i s opomíjenými, úspěšnými i kontroverzními autory, a to od 19. století až do současnosti,“ doplnila kurátorka výstavy Markéta Straková.

Unikátním exponátem výstavy je model neandrtálského muže v životní velikosti, zapůjčený z pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea v Brně.

„Jedná se o nejvěrohodnější vědeckou modelovou figurínu neandrtálce nejen v evropském, ale i světovém měřítku. Oproti první instalaci v pavilonu Anthropos prošla socha úpravou, co se týče ochlupení, vlasů a vousů podle nejmodernějších vědeckých poznatků,“ uzavřel Aleš Drechsler. Výstava potrvá až do 31. března 2019.