V pátek 13. ledna jsou volební místnosti otevřené v době od 14 do 22 hodin, v sobotu 14. ledna pak od 8 do 14 hodin. Termín pro druhé kolo voleb je 27. a 28. leden.

Kandidátů je celkem osm - jedinou ženskou zástupkyní je Danuše Nerudová, o Hrad dále bojují Andrej Babiš, Petr Pavel, Jaroslav Bašta, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Tomáš Zima a Karel Diviš.

Zájem o voličské průkazy

„V Přerově se bude hlasovat stejně jako při minulých volbách v jednapadesáti okrscích, které lidé najdou na obvyklých místech. K žádné změně v tomto ohledu nedošlo,“ uvedl Pavel Šlesinger z přerovského magistrátu, který má na starosti volby. Hlasovací lístky byly obyvatelům města a jeho místních částí už v předstihu doručeny do schránek.

Fakt, že mají o prezidentské volby mimořádný zájem i lidé, kteří mají trvalé bydliště v Přerově, ale nemohou se dostavit k urnám ve svém městě, ukazuje i počet rozdaných voličských průkazů.

„Lidé této možnosti využili v hojné míře a o voličský průkaz pro první kolo požádalo 500 zájemců, na druhé kolo jsme zaznamenali 398 žádostí,“ řekl.

Přijetím zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023 bylo umožněno hlasovat i těm voličům, kteří jsou v izolaci kvůli nemoci covid-19. Marodi s covidem-19 mohli vhodit svůj hlas ve středu na stanovišti u budovy Hasičského záchranného sboru v ulici 9. května v Přerově. Zájem o tento způsob volby byl ale malý.

Sečteno bude rychle

Výsledky napínavého prezidentského klání, které rozhodne buď o budoucí hlavě státu nebo o dvou favoritech pro druhé kolo, by měly být známy již v sobotu vpodvečer.

„U nás by to mohlo být sečteno docela rychle, ale fronta se bude tvořit při přebírání výsledků pro statistiku. I tak ale očekáváme, že by výsledky prvního kola mohly být známy v sobotu kolem půl šesté večer,“ upřesnil Pavel Šlesinger.

Minule dominoval Zeman

První kolo prezidentských voleb na Přerovsku vyhrál před pěti lety v roce 2018 Miloš Zeman, který získal celkem 48,60 % voličů.

Jeho protikandidáta Jiřího Drahoše podpořilo 20,81 % hlasů, třetí skončil Pavel Fischer s 9,59 %, čtvrtý Marek Hilšer a pátý byl Michal Horáček se 6,84 %. Ostatní kandidáti se nad pět procent nedostali.

Druhé kolo bylo na Přerovsku už zcela ve znamení triumfu Miloše Zemana, který zde získal rekordních 63,17 %. Jeho protikandidáta Jiřího Drahoše podpořilo ve druhém kole jen 36,82 % hlasů.

O volby měli lidé na Přerovsku velký zájem - účast v prvním kole byla 60,13 %, ve druhém dokonce 65,87 %.

Příklon k Babišovi a Baštovi?

Miloš Zeman vyhrál prezidentské volby i ve městech na Přerovsku - v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Kojetíně i Tovačově. Jasným favoritem byl v Kojetíně, Lipníku a Tovačově. V Kojetíně získal 65,93 %, v Lipníku nad Bečvou Zemana podpořilo 63 % a v Tovačově měl 63,24 %. Na šedesát procent nedosáhl Miloš Zeman jen v Hranicích, kde ho podpořilo 58,59 % voličů a druhý Jiří Drahoš měl obstojných 41,40 %.

Kam by se podle odhadu politologů mohly přelít hlasy Zemanových voličů?

„Přerov je specifický tím, že je zde velký zaměstnavatel - chemička Precheza, takže tam by se mohly udržet Zemanovy hlasy Andreji Babišovi. Část jich ale zůstane u nevoličů a dá se očekávat i příklon k Jaroslavu Baštovi. Bude tam i volný rozptyl hlasů lidí, kteří mají negativní zkušenost s Andrejem Babišem a mají rádi Miloše Zemana - tyto hlasy by se mohly rozptýlit mezi ostatní kandidáty,“ odhaduje politolog Pavel Šaradín.