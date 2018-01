Hučín: Jestli Zeman neuspěje, vystřelím salvu z děla

Jaké jsou reakce regionálních osobností na výsledek prvního kola prezidentských voleb?

„Můj osobní předpoklad byl, že do druhého kola půjde Miloš Zeman s profesorem Jiřím Drahošem, což se potvrdilo. Přeji si změnu a chtěl bych, aby byl na Hradě prezident, který bude morálně na výši. Neobával jsem se toho, že Zeman uspěje hned v prvním kole, ale neskrývám, že je pro mě tak velká podpora jeho voličů na Přerovsku překvapením,“ zhodnotil poslanec a bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Spokojený s výsledkem je válečný veterán a bojovník proti komunismu Vladimír Hučín.

„Vidím to pozitivně, Zeman podle mě půjde k čertu a rozhodne druhé kolo voleb. Spoléhám hlavně na velká města a na druhé kolo, protože Přerov je známý jako výrazně komunistické město,“ řekl s tím, že on osobně volil Marka Hilšera.

„Už teď se připravuji na to, že pokud Zeman ve druhém kole neuspěje, vystřelím slavnostní salvu z děla,“ dodal.

Bývalý chartista Tomáš Hradílek, který držel loni v listopadu hladovku na protest proti opětovné kandidatuře Miloše Zemana, si myslí, že druhé kolo rozhodne.

„Pro mě je důležité, že druhé kolo vůbec bude - bez ohledu na to, jak vypadá situace na Přerovsku. Měl jsem největší obavy z toho, že Zeman vyhraje na celé čáře a druhé kolo se konat nebude, což se naštěstí nestalo. Jsem rád, že protikandidátem Zemana bude můj favorit Jiří Drahoš,“ konstatoval.

Politolog: Výsledky se daly předvídat

Podle politologa Pavla Šaradína se daly výrazně „prozemanovské“ výsledky na Přerovsku očekávat.

„Je rozdíl mezi výsledky v Přerově a velkých městech. Vítězství Miloše Zemana na Přerovsku se dalo předvídat - rozložení lidí na vesnicích a v menších městech nahrává spíše kandidátům typu Miloše Zemana,“ uvedl Šaradín.

Podle něj je velkým překvapením nástup Pavla Fischera, který zabodoval u mladých lidí, v liberální Praze a tam, kde jsou silní lidovci.

„Další fenomén je i Marek Hilšer, který podle mě oslabil Michala Horáčka a Mirka Topolánka,“ soudí politolog.

Překvapením nejsou výsledky první kola prezidentského klání pro přerovského radního Jana Horkého (SpP).

„Předvolební nálada se nesla v duchu Zeman, nebo někdo jiný. Je vidět, že množství zajímavých kandidátů tříštilo síly, ale aktuální výsledek těch prvních dvou odpovídá mému očekávání,“ shrnul.

Vítězství Miloše Zemana v prvním kole očekával i hranický starosta Jiří Kudláček (ODA).

„Tušil jsem, že se bude konat duel Zeman - Drahoš. Miloš Zeman podle mě reprezentuje linii prezidenta pro obyčejné lidi, on to celou dobu drží a lidé to kvitují. Proto si osobně myslím, že i druhé kolo vyhraje,“ řekl.

A jak vnímá neúspěch ostatních kandidátů?

„Mirek Topolánek nebyl špatný kandidát, ale pro lidi reprezentuje starou dobu, a přestože některé věci udělal správně, lidé ho stále vnímají negativně,“ uzavřel.