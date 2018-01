Zemanův drtivý triumf, Přerovsko změnu odmítlo

Prohra profesora Jiřího Drahoše a triumfální vítězství stávajícího prezidenta Miloše Zemana. Tak by se daly shrnout výsledky druhého kola prezidentských voleb na Přerovsku.

Prezident Miloš Zeman po tiskové konferenci v TOP Hotelu Praha, poté co byl 27. ledna 2018 oznámen výsledek druhého kola prezidentských voleb. Zeman byl zvolen i na další funkční období.Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Miloš Zeman přesvědčivě vyhrál ve všech městech - v Přerově, Hranicích, Lipníku nad Bečvou, Kojetíně i Tovačově.

Výsledek Miloše Zemana byl ale o něco horší než před pěti lety, kdy měl ve druhém kole 66,29%, zatímco nyní „jen“ 63,17%.

Druhý Jiří Drahoš získal ve druhém kole na svou stranu podporu 36,82% voličů.

O volby měli lidé velký zájem a účast byla vyšší než v prvním kole - 65,87%.

Někde vzali lidé volební místnosti doslova útokem a například v Teplicích nad Bečvou přišlo k urnám 82,80% voličů.

Jasně najevo, koho by si přáli vidět na Hradě, dali Přerované.

Miloš Zeman zvítězil v bývalém okresním městě na celé čáře a získal zde podporu 64,50% lidí, zatímco jeho konkurent Jiří Drahoš měl pouze 35,49%. K urnám zde přišlo přes 64% lidí.

Přehledně: jak hlasovaly okresy a města Olomouckého kraje

Jak volila vaše obec. Podrobné výsledky ZDE

Primátor: Iracionální, emotivní rozhodnutí

A jak hodnotí výsledek primátor města Přerova Vladimír Puchalský? (SpP).

„Ukazuje to naprosto reálný stav věcí a podle mého je to do určité míry iracionální, emotivní rozhodnutí. Podle mě lidé hledají silného vůdce, ale myslím, že je toto rozhodnutí úplně liché,“ zhodnotil.

Jasným favoritem občanů je Miloš Zeman také v Kojetíně, Lipníku a Tovačově.

V Kojetíně získal 65,93%, zatímco Jiří Drahoš pouze 34,06%. Podobná situace je i v Lipníku nad Bečvou - zde Miloše Zemana podpořilo 63% voličů a Jiřího Drahoše 36,99%. Také v Tovačově se může Miloš Zeman radovat z přesvědčivého výsledku - získal zde 63,24% a Jiří Drahoš jen 36,75%.

Na šedesát procent nedosáhl Miloš Zeman jen v Hranicích, kde ho podpořilo 58,59% voličů a druhý Jiří Drahoš měl obstojných 41,40%.

Některé obce na Přerovsku ale vybočovaly ze zaběhnutého vzorce a například v Zámrskách zvítězil Jiří Drahoš s 52,03%, zatímco Miloš Zeman měl pouze 47,96%.

Zeman ovládl i Schwarzenbergovu Lhotku

I v nejmenší obci na Přerovsku - Lhotce, kde před pěti lety bodoval Karel Schwarzenberg, ale zvítězil Miloš Zeman, i když ne tak přesvědčivě. Získal na svou stranu 54,83% voličů, zatímco Jiří Drahoš má 45,16%.

Stejně vyrovnané šance obou kandidátů byly v Hustopečích nad Bečvou, kde volilo Miloše Zemana i Jiřího Drahoše shodně 50 procent lidí.

Jiří Drahoš uspěl ve Skaličce, kde získal 53,55%, ale také v Jindřichově (52,66%), což bylo více než Miloš Zeman.

Naproti tomu drtivé vítězství slaví Miloš Zeman v Polomi, kde vyhrál se 78,94%. Jiří Drahoš měl v této obci pouze 21,05%.