Náskok před soupeřem ale tentokrát nebyl tak velký - Petr Pavel získal 46,42%. Volební účast ve druhém kole dosáhla v Přerově 66%.

Rekordní nával u voleb v Přerově, místní Romové měli jasno

Naopak v Hranicích získal Petr Pavel výraznou podporu voličů, což už naznačovalo první kolo prezidentského klání.

Ve městě mu vhodilo hlas 51,96% lidí a Andrej Babiš skončil druhý se ziskem 48,03%.

V Lipníku nad Bečvou bodoval Andrej Babiš, který získal podporu 52,27% voličů, jeho soupeř Petr Pavel měl 47,72%.

Nejvýraznější náskok měl Andrej Babiš v Kojetíně, kde mu vhodilo hlas rekordních 59,51% voličů, zatímco druhého Petra Pavla podpořilo pouze 40,48% hlasů. Podobné to bylo i v Tovačově - zde získal Andrej Babiš 57,13%, jeho protikandidát Petr Pavel jen 42,86%.

Primátor: Dálnice je Babišova iniciativa

Přerovský primátor a poslanec Petr Vrána (ANO) rozhodnutí voličů respektuje.

„Jsem velmi rád, že mají lidé takový zájem o společenské dění. Volební účast je nadstandardní a nad očekávání. Sluší se pogratulovat vítězi, i když jsem volil jiného kandidáta,“ řekl Petr Vrána.

Ten podle svých slov doufá, že se nový prezident bude zaměřovat na komunikaci s lidmi a obcemi více, než současná vláda.

„Budu se těšit na to, že se s novým prezidentem potkáme v našem regionu,“ dodal.

A jak hodnotí primátor výrazný volební výsledek Andreje Babiše na Přerovsku, kde uspěl ve většině měst?

„Do výsledku v Přerově se promítla práce, kterou Andrej Babiš v regionu zanechal. To, že máme rozestavěný úsek dálnice D1, je z velké části jeho iniciativa, protože se několikrát sešel s obyvateli Dluhonic a našemu kraji věnuje velkou pozornost. Lidé v regionu to vnímají pozitivně,“ zhodnotil.

Lidé z Předmostí si stěžovali, že komise odškrtává voliče obyčejnou tužkou

Spokojený s výsledkem prezidentských voleb je náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha (ODS).

„Jsem rád, že z těchto dvou kandidátů se stane prezidentem právě Petr Pavel. Líbí se mi jeho vystupování, rétorika a státnická rozvážnost. Myslím si, že tři slova, která hlásal - zkušenost, klid a odpovědnost, prokáže i ve svém mandátu. Nejen naše republika, ale i Evropa a celý svět potřebují právě tyto hodnoty - zkušenost, klid a odpovědnost, aby se nastolil mír a rozhostilo štěstí v našich duších,“ uvedl Michal Zácha.

Že bude mít Česká republika dobrého prezidenta, o tom je přesvědčena i senátorka za Přerovsko a místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL).

„Myslím si, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem. Je velký předpoklad, že ty velké tlaky, které nás čekají, jako je válka na Ukrajině, nejistota z hlediska energií, ale i sociální napětí, tato osobnost se silnou vnitřní integritou dokáže zvládnout,“ konstatovala senátorka.

„Po volbách se ale všichni musíme snažit, aby to napětí, které provázelo oba oponenty a jejich voliče, zase opadlo. Abychom všichni hledali to, co máme společného. I to je předpoklad, abychom nynější složitou situaci zvládli,“ uvedla Jitka Seitlová.

Rekordní účast

Druhé kolo prezidentských voleb bylo v regionu ve znamení rekordní účasti a svůj hlas vhodilo na Přerovsku do urny 69% lidí.

„Ten zájem byl opravdu obrovský, s něčím takovým jsme se v minulosti nesetkali. Dokonce do našeho okrsku přišel manželský pár, který prý volil vůbec poprvé v životě. Vysvětlovali jsme staršímu pánovi a paní, jak se to dělá,“ líčila členka okrskové volební komise v budově Základní školy Trávník v Přerově.

Podle postřehů okrskových komisí lidé k volbě prezidenta přistupovali velmi zodpovědně, ale o tom, koho volí, nechtěli s ohledem na vypjaté emoce moc mluvit.

Případů, kdy naštvaný senior vhodil do odpadkového koše hlasovací lístek se jménem protikandidáta a ještě u toho procedil mezi zuby pár peprných nadávek, nebylo příliš.

„Občas ale lidé naštvaně lístek před vyhozením do koše roztrhli,“ popisovali členové okrskových komisí.