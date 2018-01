Kdo bude prezident? Dnes začínáme volit

V pátek ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a lidé v Česku začnou vybírat prezidenta republiky. Post hlavy státu obhajuje Miloš Zeman, proti sobě má osm nových kandidátů.

V prvním kole se bude volit v pátek 12. ledna od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Výsledky hlasování by měly být známy poměrně rychle. Odhaduje se, že v sobotu kolem sedmé hodiny večer by již mohlo být jasné výsledné pořadí uchazečů o Pražský hrad.

Pokud ani jeden z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, postupují první dva do druhého kola. To proběhne za dva týdny, 26. a 27. ledna.

Jak volil kraj v roce 2013?

První kolo

V celostátním součtu zvítězil v prvním kole prezidentských voleb v lednu 2013 Miloš Zeman s 24,2%, jen o prsa druhý byl Karel Schwarzenberg s 23,4%.

Podobným poměrem dopadlo hlasování i na Olomoucku, kde vyhrál Zeman s 26 %, Schwarzenberg zde dostal 21%.Třetí nejvyšší počet hlasů získal na Olomoucku Jan Fischer (16,7%), těsně před čtvrtým Jiřím Dienstbierem (16,3%).

Výraznější podporu nasbíral Zeman na Prostějovsku (30%) a Přerovsku (28%), kde kníže skončil u voličů až čtvrtý za Dienstbierem a Fischerem. Stejně dopadl Schwarzenberg i na Šumpersku.

Přímo v Olomouci vyhrál Karel Schwarzenberg, dostal zde 27 % hlasů, Zeman 24 %, třetí v krajském městě skončil Jiří Dientsbier s 15% před Janem Fischerem se 14%.

Druhé kolo

V celém Olomouckém kraji vyhrál současný prezident nad "knížetem" v poměru 63:37.

Největší podporu měl na Jesenicku (69%), Prostějovsku (67%) a Přerovsku (66%).

Na Olomoucku získal Zeman 58,6%, Karla Schwarzenberga tam volilo 41,4%.

Miloš Zeman ve druhém kole ovládl i krajské město Olomouc, kde na rozdíl od prvního kola těsně zvítězil poměrem 52:48.

Kdy a jak volit?

• první kolo prezidentských voleb se uskuteční v pátek 12. a sobotu 13. ledna.

• Lidé, kteří se během voleb nebudou zdržovat v místě trvalého bydliště, mohlid do 10. ledna požádat o vydání voličského průkazu. S ním pak mohou hlasovat v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR, ve zvláštním volebním okrsku v zahraniční, na zastupitelském úřadě nebo konzulárním úřadě ČR.

• O vydání voličského průkazu lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Podání v listinné nebo elektronické podobě musí být na Magistrát města Přerova doručeno nejpozději do 19. ledna, a to do 16 hodin, osobně lze žádat do 24. ledna do 16 hodin

• Při dlouhodobém pobytu v nemocnici nebo zařízení sociálních služeb mají lidé možnost požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů. Při krátkodobém pobytu v nemocnici, nebo když volič neví, kde se přesně ve dnech volby bude nacházet (předpokládá hospitalizaci), je nejvhodnější, aby si na příslušném obecním úřadě podle místa trvalého pobytu vyřídil voličský průkaz. Na ten může hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky i v zahraničí.

• Hlasovací lístky dostanou lidé nejpozději tři dny před dnem konání voleb do poštovních schránek. Na požádání je obdrží i ve volební místnosti. V případě konání druhého kola obdrží lidé hlasovací lístky až ve volební místnosti

• Občané ve volební místnosti prokážou svou totožnost - buď občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem.

• Jak hlasovat? Volič do úřední obálky, kterou mu předá okrsková komise, vloží jeden hlasovací lístek s vybraným kandidátem, který nijak neupravuje. Úřední obálku s hlasovacím lístkem vhodí do volební schránky

• V případě závažných, zejména zdravotních důvodů, může volič požádat, aby mohl hlasovat doma

• Kdy volič promarní svůj hlas? Jestliže do úřední obálky vloží jiný než hlasovací lístek na předepsaném tiskopisu, nebo vloží přetržený hlasovací lístek poškozený tak, že z něj nejsou patrné potřebné údaje. O svůj hlas přijde i tehdy, když do úřední obálky vloží více hlasovacích lístků, ať už ve prospěch různých kandidátů, nebo jednoho. Hlas propadne i tehdy, když lidé odevzdají prázdnou úřední obálku.