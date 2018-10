Prezidenta vítaly v Přerově červené trenýrky i aplaus fanoušků

VIDEO / FOTOGALERIE/ Červené trenýrky, ale i cedule s nápisem „Stop totalitě“ vítaly v úterý vpodvečer prezidenta Miloše Zemana na Masarykově náměstí v Přerově. Atmosféra na mítinku byla bouřlivá a na závěr se do sebe příznivci i odpůrci prezidenta bez okolků pustili. Jedna z fanynek Miloše Zemana neudržela emoce na uzdě a roztrhala ceduli s nápisem „Běž domů, Zemane“.

Prezident stihl v Přerově poděkovat svým voličům za podporu, ale vyjádřil se i k problémům dopravy a nešetřil kritikou na adresu ekologických aktivistů Děti Země, kteří blokují stavbu dálnice D1.

Pochválil město za snahu potírat byznys s lidskou chudobou a vzpomněl úspěšnou firmu Meopta, které v devadesátých letech jako premiér pomohl nastartovat revitalizaci.

Proč dávat dávky nefachčenkům?

Rýpl si ale i do nepřizpůsobivých.

„Snažil jsem se definovat nepřizpůsobivého občana jako toho, kdo odmítne nabízenou práci, aniž by pro to měl vážné důvody. Přímo ve městě Přerov je 5,6% nezaměstnaných. Troufám si tvrdit, že to nejsou nezaměstnaní, ale lidé, kteří nechtějí pracovat, a zkreslují celkovou statistiku,“ řekl Miloš Zeman a po jeho slovech se ozval bouřlivý aplaus.

Podle jeho slov by neměli mít tito lidé nárok na sociální dávky.

„Ty si zaslouží lidé zdravotně postižení, matky samoživitelky a podobně. Ale proč je dávat nefachčenkům?,“ položil otázku prezident, který by přivítal zrušení doplatků na bydlení.

Stop totalitě

Prezident si všiml cedule s nápisem Stop totalitě, kterou držel nad hlavou písničkář Ziggy Horváth.

„Vidím tady nápis Stop totalitě. Chtěl bych autory, kteří zřejmě totalitu příliš nezažili, upozornit, že totalita je charakterizována absencí svobodných voleb. Jinými slovy, totalitu dnes nemáme a nemusíme ji zastavovat. Ale možná, že bychom měli zastavit jistou neinformovanost a já se o to pokusím. Proto bych chtěl nabídnout i těm, kteří nápis Stop totalitě drží, aby se ujali mikrofonu a vyjádřili svůj názor,“ řekl Zeman.

Vtipkování nad trenýrkami

Zavtipkoval ale i na téma červených trenýrek, které se objevily v davu.

„V tomto studeném počasí je být naostro trochu riskantní, ale chtěl bych připomenout, že jistý David Rath se postavil před Pražský hrad, vytáhl červené trenýrky a zamával jimi. Pane kolego, jste ve skvělé společnosti,“ zhodnotil.

Slovní přestřelka

Atmosféra zhoustla po vystoupení písničkáře protest songů Ziggyho Horvátha.

„Totalita, na kterou upozorňujeme, je totalita, která se plíží, a vy ji představujete. Vy už totiž navštěvujete pouze země, které jsou totalitní nebo autoritářské. Jinak si ve světě o vás nikdo nemyslí nic dobrého,“ vyjádřil se Ziggy Horváth.

Po jeho slovech se ale z publika ozval nesouhlasný pokřik a pískot.

„To je tak na facku,“ odplivla si starší žena.

Prezident mu oponoval.

„Naši zemi rozhodně nesměřuji k totalitě, stejně tak jako ji k ní nesměřuje ani premiér Andrej Babiš, jehož hnutí ANO dostalo ve svobodných volbách třicet procent hlasů. Když se s tím nedokážete smířit, jste ubožák,“ odvětil mu Zeman.

Na mítinku vystoupil i bojovník proti komunismu a bývalý důstojník BIS Vladimír Hučín, který upozornil na to, že v době svého působení v tajné službě dostali rozkaz „řešit Markétu Regecovou“ - kadeřnici která odmítala prodat pozemek pro firmu Philips. Zeptal se Miloše Zemana, jestli kvůli tomu má nějaké výčitky.

„Pokud jde o paní Regecovou, ta kdysi vydírala firmu Philips právě proto, že šlo o pozemky, které firma potřebovala, aby rozšířila svůj tehdejší podnik. Nepokládám to za zločin. S jistým zpožděním je v zákoně institut takzvané předběžné tržby, to znamená, že i bez souhlasu majitele pozemku můžete pro veřejný účel tento pozemek použít, a pak majiteli vyplatit tržní cenu,“ reagoval na to.

Další témata

Jeden z účastníků debaty na náměstí zase kritizoval, že řidiči autobusů jezdí přes čas za minimální mzdu, a další z přítomných zajímalo, zda může stát pomoci matkám samoživitelkám ve sporu s otci neplatiči. Došlo ale i na politickou situaci ve Švédsku a kritiku České televize. Na závěr besedy s občany dostal Miloš Zeman od primátora města Vladimíra Puchalského dar v podobě kvalitního vína z Předmostí.