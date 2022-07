„Přetížená vozidla ohrožují bezpečnost silničního provozu, a to hlavně delší brzdnou dráhou nebo nevhodně zajištěným nákladem. Kromě toho také poškozují pozemní komunikace,“ vysvětlil mluvčí Celního úřadu pro Olomoucký kraj David Kubenz.

Celní správa podle něj po pandemickém období navázala spolupráci s mikroregionem Střední Haná, jenž leží na pomyslném středu mezi městy Prostějov a Přerov.

„Na základě podnětů města Tovačov a okolních obcí se zde několikrát uskutečnilo kontrolní vážení s podezřením na přetížená vozidla,“ řekl.

Místa vhodná pro vážení vytipovali samotní starostové obcí. Hlídky na nich přitom během jediné kontrolní akce odhalily průměrně čtyři přestupková jednání.

„Problém nás trápí dlouhodobě, takže jsme si po řadě jednání vymohli opatření obecné povahy a omezili průjezd tranzitů nad 12 tun ve směru na Olomouc. Bylo nám doporučeno, že můžeme po nalezení vhodných lokalit přetížené automobily vážit,“ vylíčil starosta Tovačova Marek Svoboda.

V rámci mikroregionu padla volba na dvě lokality - první je v Lobodicích, druhá v Polkovicích.

„Celní správa projíždí dodávkou po celém katastru Tovačova a může si auto navádět směrem k váženému místu až do vzdálenosti 15 kilometrů. Není to tedy vyloženě tak, že by jen čekali v Lobodicích, kdo projede kolem, ale ta auta si tam navádějí z Tovačova nebo Polkovic. Celníci mají řadu možnosti, jak si na řidiče tranzitů posvítit a udělit jim sankci v případě nadměrné tonáže,“ nastínil starosta Tovačova.

Kontroly jsou, jak dodal, nepravidelné a město si od nich slibuje větší dodržování předpisů.

„Počítáme s tím, že si to řidiči mezi sebou řeknou, a pokud budou jen trochu vědět, že je jejich auto přetížené, tak se našemu městu vyhnou,“ dodal.

Na zhoršení situace na tovačovských silnicích se zatím výrazně nepodepsal provoz v souvislosti s výstavbou obřího robotického centra společnosti Amazon v Kojetíně.

„Znát byla pouze zátěž z firmy v Anníně, odkud putoval materiál na stavbu, samotný provoz logistického centra ale začne až později,“ zmínil starosta.

V hledáčku jsou další místa

Celní úřad se do budoucna nebrání rozšíření lokalit, na kterých se budou přetížené kamiony zvýšeně monitorovat.

„Problematika neuniká naší pozornosti, i když se nejedná o prioritní kompetenci celní správy, jako je třeba pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu nebo podléhající spotřebním daním. Bez pomoci mikroregionu a města Tovačov bychom ale hledali technicky vhodné místo jen obtížně,“ zmínil ředitel Celního úřadu pro Olomoucký kraj Richard Keclík.

„Do budoucna se nebráníme stejné spolupráci s dalšími obcemi nebo mikroregiony. V našem hledáčku jsou třeba směry Kojetín - Prostějov a Brodek u Přerova - Prostějov,“ uvedl.

V červenci proběhla také celorepubliková kontrolní akce, která se na přetížené kamiony zaměřila. Nejvíce hříšníků odhalily kontroly na Olomoucku - celkem 14.

Od začátku roku celníci v kraji zjistili v souvislosti s vážením vozidel 38 přestupků a udělili pokuty v celkové výši 136 tisíc korun. Na kaucích bylo vybráno 284 tisíc.