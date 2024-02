Narodit se 29. února a mít oslavu narozenin jen jednou za čtyři roky? Zatímco některé maminky toto výjimečné datum narození dítěte láká, pro jiné není žádnou výhrou. „Plánované porody například císařským řezem na tento den žádné nemáme a nesetkali jsme se ani se žádostmi o oddalování nebo uspíšení porodu,“ líčí vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení přerovské nemocnice Radmila Šimoníková.

Ilustrační foto.

Podle porodníků se ale může v průběhu dne situace změnit, pokud si nějaké miminko řekne, že se mu chce na svět. „Všechny porody, i ty na přestupný rok, u nás probíhají stejně. Maminky spíše s úsměvem glosují, že ušetří na trojích narozeninách,“ poznamenala vrchní sestra.

V roce 2016 přišlo v přerovské porodnici 29. února na svět jedno děvčátko, o čtyři roky později, v roce 2020, se narodili holčička a chlapec.

Porodit miminko právě 29. února neláká ani maminky v okolních nemocnicích. Například v oblíbené šternberské porodnici na tento den porod naplánovaný nemají. Co se přestupných let týká, nejrušněji zde bylo v roce 2016, kdy se narodili čtyři chlapci. V roce 2020 to pak byli dva kluci a jedna dívenka.

„Na 29. února prozatím nemáme naplánovaný žádný porod. Pokud by se nějaký plánoval, bude to určitě z důvodu porodnického a ne kvůli datu,“ řekla Radka Sedláčková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení zdejší nemocnice. V Prostějově je to podobné - pro porodníky je devětadvacátý únor běžným pracovním dnem.

Svatba? Jen jedna

Lákavé není v tomto roce datum 29. února ani pro páry, kteří se chtějí nechat oddat v Přerově. Překvapením je to i pro samotné matrikáře. „Máme na tento den pouze jednu svatbu, zatímco v roce 2020 jich bylo šest,“ nahlédla do zápisů přerovská matrikářka Kateřina Bušová.

Před rokem 2020 byl zájem o uzavření sňatku 29. února minimální. „Podle našich dat se v letech 2016, 2012, 2008 a 2004 nekonala 29. února žádná svatba,“ doplňuje.