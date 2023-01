V řádných volbách v září loňského roku v obci zvítězilo Sdružení nezávislých kandidátů Přestavlky stávající starostky, které získalo 52,67% a čtyři křesla v zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo sdružení PřestaVLČÁCI se 47,32% a třemi mandáty.

„Chtěli jsme se domluvit se stranou paní starostky na koalici a navrhli za nás obsazení křesla místostarosty. Setkali jsme se ale s odmítavou reakcí,“ vysvětlil Petr Zajíc, který hodlá jít do příštích voleb jako lídr uskupení s názvem PřestaVLČÁCI.

„Mrzelo nás, že naši zástupci i přes slušný volební výsledek nedostali příležitost podílet se na rozhodování o budoucnosti obce. Proto všichni tři zastupitelé včetně mě a náhradníků na svůj mandát po ustavující schůzi rezignovali. Zastupitelstvo se tak stalo neusnášeníschopné,“ popsal Petr Zajíc.

"Obec nevyužívá potenciál"

Podle jeho názoru obec už delší dobu stagnuje.

„Je nás tady hodně mladých lidí a už zhruba čtyři roky se snažíme obnovit zdejší zámek, který je v dezolátním stavu. Vedli jsme i spor o zámeckou cestu. Připadá nám, že obec zdaleka nevyužívá potenciál, který má. To jsme po volbách chtěli změnit a více se zapojit do vizí a projektů, které by naší vesnici pomohly. Od této možnosti nás ale odřízli,“ poznamenal Petr Zajíc.

V Přestavlkách usedla po volbách do křesla starostky Ludmila Netopilová, která měla největší podporu od zdejších obyvatel, místostarostkou se stala Eva Slaměníková. Ta vedla obec v minulých čtyřech letech.

„Důvodem konání nových voleb je fakt, že kandidát strany, která skončila na druhém místě, nebyl zvolen místostarostou. My jsme na tento post navrhli bývalou starostku, a to i s ohledem na předchozí zkušenosti a působení ve vedení obce,“ uvedla starostka Přestavlk Ludmila Netopilová.

Podle místostarostky Evy Slaměníkové schválili v Přestavlkách kvůli patové situaci po odchodu zastupitelů rozpočtové provizorium.

„Znamená to, že jsme nyní omezeni a rozvoj v obci se zbrzdil. Chtěli jsme pokračovat v opravě kulturního domu a přípravě projektu na čistírnu odpadních vod. Teď ale musíme vyčkat až do výsledků voleb,“ řekla Eva Slaměníková.

O novém rozložení sil v zastupitelstvu rozhodnou obyvatelé Přestavlk na Přerovsku 25. března. Lhůta pro podání kandidátních listin vyprší podle Pavla Šlesingera z přerovského magistrátu, který má na starosti volby, ve středu 18. ledna.