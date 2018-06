Přerovští školáci se dočkali! Prázdniny začínají

Poslední zvonění, podpis pod společnou fotografii, objetí se spolužáky, se kterými už se po prázdninách neuvidí, protože se jejich cesty rozejdou. Tak vypadal poslední den školy na ZŠ Svisle v Přerově.

Na nejmenší děti čekali před budovou rodiče, ti starší odcházeli společně - třeba na zmrzlinu do nedaleké cukrárny.

„Měla jsem samé jedničky, tedy kromě jedné dvojky. Někdy to bylo trochu horší, jindy zase lepší, ale určitě jsem spokojená. Na prázdniny pojedeme k bratrovi, a potom na dovolenou,“ svěřila se dívka, která chodí do třetí třídy.

Její sestra Eva se sice na prázdniny těší, ale prý nebude vědět, co v létě s volným časem. „Možná to zní trochu divně, ale už se zase těším do školy. Bavil mě kolektiv, protože jsme si všichni pomáhali a učitelka byla docela fajn,“ řekla.

Přerovští školáci mohli oslavit vysvědčení se svými rodiči buď posezením v cukrárně, nebo třeba projížďkou lodí Kordulka na řece Bečvě. „Školáci, kteří předloží vysvědčení se samými jedničkami, se budou moci svézt zdarma. Plavby jsou v pátek od 15 do 18 hodin,“ řekl Šimon Pelikán, který provozuje plavby v Přerově a Olomouci.