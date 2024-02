Navrženou trasu vysokorychlostní trati (VRT), která by měla zasáhnout cenné přírodní lokality - Čekyňský a Popovický kopec na okraji Přerova, odmítají radní. Rozhodli se proto obrátit dopisem na Správu železnic, Stavební správu vysokorychlostních tratí, ale i ministra dopravy, aby trasa vedla tunelem tak, jak v minulosti město několikrát požadovalo.

„Nechceme si nechat zničit krajinu vysokorychlostní tratí, která svou trasou zasáhne do místních částí Vinary, Čekyně a Předmostí. Nemůžeme dopustit, aby vycházková trasa za městem nenávratně zmizela,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO) poté, co byli zastupitelé města seznámeni s trasou, kudy by měly nově jezdit vlaky.

Trasa vysokorychlostní trati by podle navrhovaných řešení procházela v hlubokých zářezech v místech, která jsou z hlediska kvality životního prostředí nenahraditelná.

„Dotýkala by se Čekyňského a Popovického kopce, který je chráněným územím. Prostupy do okolní krajiny by musely být řešeny mimoúrovňově, a tím by byla celá oblast znehodnocena,“ popsal vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala.

Radní se shodli na tom, že tunelová varianta v délce zhruba dvou kilometrů by byla z hlediska zásahu do okolního terénu nejvhodnější a nejcitlivější.

„Budeme proto požadovat, aby došlo k přepracování projektu, a tím ke kompromisu. Dopis z radnice bude odeslán v nejbližších dnech,“ doplnil náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO).

Podle něj není cílem Přerova stavbu blokovat.„Uvědomujeme si, co přinese vysokorychlostní trať našemu regionu. Díky lepší dostupnosti vzniknou nová pracovní místa a další služby, budeme moci cestovat mezi městy a kraji rychleji a pohodlněji. Navíc jde o ekologický způsob dopravy,“ řekl Navrátil.

Správa železnic připravuje síť pěti vysokorychlostních tratí v České republice. V okolí Přerova je plánovaná trasa Praha - Brno - Ostrava, která je v úseku Brno - Ostrava rozdělena do dvou hlavních úseků: VRT Haná (Brno - Přerov) a VRT Moravská brána (Přerov - Ostrava). Trať mají využívat výhradně osobní vlaky, které budou projíždět rychlostí až 320 kilometrů v hodině.