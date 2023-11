Přerovští zastupitelé za Piráty požadují odstoupení náměstka olomouckého hejtmana a přerovského radního Michala Záchy (ODS) ze všech funkcí, které vykonává. Politik byl v pondělí zadržen spolu s další více než desítkou lidí kvůli podezření z nezákonného ovlivňování veřejných zakázek v oblasti dopravních staveb v Olomouckém kraji a vyslýchala ho policie. Policie stíhá celkem třináct osob a obvinění padla z přijetí úplatku, podvodu či zneužití pravomoci úřední osoby.

Náměstek olomouckého hejtmana a přerovský radní Michal Zácha (ODS). | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Piráti chtějí, aby Michal Zácha rezignoval na funkci přerovského radního a předsedy představenstva společnosti Vodovody a kanalizace.

„Není v pořádku, aby po svém zadržení setrval ve veřejných funkcích v Přerově. Jedná se o vážnou věc, údajná trestná činnost pana Záchy je v přímé souvislosti s výkonem funkce náměstka hejtmana, který má v gesci dopravu. Za Piráty proto budeme usilovat o to, aby rezignace proběhla co nejdříve, jelikož lidé, u nichž vyvstalo podezření z korupce, nemají na takových pozicích o dělat,“ říká přerovský zastupitel za Piráty a právník Petr Dostalík.

Rozpočet Přerova na příští rok bude vyrovnaný. Kam půjdou investice?

Podle Pirátů by měl Michal Zácha rezignovat, podobně jako to udělal v roce 2018 bývalý radní a jeho stranický kolega Marek Dostál. Ten byl tehdy obviněn ze sexuálního nátlaku, a tak své veřejné funkce opustil, aby se mohl očistit. „To stejné by měl učinit i pan Zácha. Pokud bude z nějakého důvodu proti a na pozice nerezignuje, navrhneme jeho odvolání,“ dodal Dostalík.