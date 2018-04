Přerovští pejsci budou mít vlastní hřiště. I s houpačkou a pisoáry

Majitelé psů budou mít konečně místo, kde se mohou se svými čtyřnohými miláčky vydovádět. V okrajové části přerovského parku Michalov vyroste nové psí hřiště, které se návštěvníkům otevře už od května. V Přerově dosud podobné vyžití pro pejskaře chybělo.

Ilustrační fotoFoto: Karel Rozehnal

„Na hřišti budou tři dřevěné prvky pro psí trénink i zábavu - kruhový proskok, kladina a houpačka, ale součástí areálu jsou i betonové pisoáry pro psy a pítko. Herní prvky se nacházejí v jedné části, ve zbývající je pak travnatá plocha, na níž se mohou psi proběhnout,“ přiblížila mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Město hodlá do nového hřiště investovat téměř čtvrt milionu korun.

Vstup na psí hřiště je situován z cyklostezky, která vede z Bezručovy ulice - jedná se o původní vstup na hřiště pro míčové hry.

„Část oddělené parcely má nadále sloužit pro hru s míčem, zbytek plochy pak novému hřišti pro psy. Vybudovali jsme ho na přání Přerovanů, kterým chybělo zázemí pro trénování i volný pohyb jejich čtyřnohých miláčků,“ vysvětlil náměstek přerovského primátora Petr Měřínský (ANO).

Z nezávadného dřeva

Všechny překážky a hrací prvky budou z nezávadného dřeva, opatřeného impregnací a dvojitým nátěrem lazurou. Na nich mohou psovodi provozovat se psy agility - výchovnou a zábavnou činnost, jež může mít podobu rekreační hry, ale i vrcholového sportu.

„První překážku tvoří proskok použitou motocyklovou pneumatikou, případně jinou gumovou obručí. Druhým prvkem je kladina, která je opatřena malými lištami, usnadňujícími nástup a sestup psa. Třetím pak oblíbená houpačka pro psy, která má téměř čtyři metry,“ přiblížila Michaela Kašíková z přerovského magistrátu.

Pítko i lavičky

Novinkou budou i betonové psí pisoáry s odpadkovým košem na exkrementy a pítko s mechanickým tlačítkem pro puštění pitné vody. Hřiště počítá i se zázemím pro pejskaře v podobě laviček.

„Majitelé by měli dodržovat pravidla u vstupu na psí hřiště, aby nedocházelo ke kolizím. Patří mezi ně i to, že se v prostoru mohou pohybovat psi bez náhubku a vodítka, ale při větším počtu psů se doporučuje použití náhubku,“ shrnula Michaela Kašíková.

Pravidla pejskaře upozorní i na to, aby na hřiště nevodili hárající fenu, protože by mohla rozptylovat psy. A lidé by si sebou neměli brát ani svačinu, aby psy jídlo neprovokovalo a nelákalo.

„Rozhodně doporučujeme, aby na toto hřiště nechodili lidé s malými dětmi - chceme tím zabránit problémům, protože ne všichni psi jsou zvyklí na reakce dětí,“ uzavřel Petr Měřínský.