„Každý den pro nás znamená ztrátu. Jestli neotevřeme do 10. prosince, později už to nemá smysl. Naše vánoční tržby si rozeberou jiní,“ říká. Mnozí obchodníci, jejichž prodejny se v říjnu uzavřely kvůli koronaviru, logiku vládního opatření nechápou. Zatímco ve velkých řetězcích zákazníci bojují o košík, otevřené zůstaly drogerie, masny nebo trafiky, ostatní mají smůlu.

„Na jaře jsme měli úplnou nulu, teď jsme rozjeli aspoň e-shop. Ten ale nemá šanci nahradit tržby ani omylem. Během první vlny jsme přišli asi o 160 tisíc a museli si půjčit - ale ne z těch jejich covidů. S těmito penězi jsme do října vyžili, ale pak se obchod zase uzavřel,“ popisuje s tím, že delší výpadek by drobným podnikatelům v Přerově zasadil nemilosrdnou ránu.

„Není to vůči nám spravedlivé, protože si na rozdíl od těch velkých obchodů můžeme uhlídat počet zákazníků - u nás jich může nakupovat současně jen patnáct,“ dodává.

Chudým berou a bohatým dávají

Vládní opatření, která chudým berou a bohatým dávají, kritizují i další obchodníci.

„Místo toho, aby podporovali drobné podnikatele, jsou protěžovány velké řetězce, které se ani daňově nepodílejí na rozvoji města nebo kraje. Peníze z tržeb tedy nejdou do regionálního prospěchu, ale do zahraničí,“ pozastavuje se Jaroslav Janků, jednatel prodejny jízdních kol v Přerově Jankusport. Ten nepovažuje uzavření malých obchodů za cílené opatření, které by něčemu pomohlo.

„Máme rozlohu 500 metrů čtverečních - o co jsme tedy horší než sousední market, který může prodávat? Tržby nám klesly o 80 procent a přežíváme jen díky tomu, že je otevřený servis jízdních kol. Přes e-shop si ale lidé nekoupí lyžařské vybavení, to si musí zkusit a seřídit tady,“ popisuje.

Železnou rezervu nemáme

Přerovští obchodníci se teď upínají ke konci listopadu, na kdy vláda plánuje další rozvolňování.

„Žádnou železnou rezervu už nemáme a na podporu státu nedosáhneme, protože nesplňujeme žádnou z podmínek. Jsme tedy na nule a musíme plnit své finanční závazky,“ líčí nelehkou situaci mnoha podnikatelů Jaroslav Janků.

Město Přerov se na jaře snažilo pomoci živnostníkům, kteří podnikají v městských nebytových prostorách, aspoň snížením nájmu.

„V tuto chvíli ale neplánujeme, že bychom je tímto způsobem znovu podpořili. Důvodem je výpadek příjmů a špatné vyhlídky na příští rok. Zrušení superhrubé mzdy pro město znamená, že přijde o více než 100 milionů korun,“ vysvětluje přerovský primátor Petr Měřínský (ANO).

Více obchodů = větší rozptýlení zákazníků

O nápravu diskriminace malých podnikatelů nyní žádají senátoři, kteří už kvůli tomu podali ústavní stížnost. S návrhem přišel pirátský senátor Lukáš Wagenknecht, podle něhož mohou malé provozovny bez problému regulovat počet osob na prodejně i odstupy před ní.

„V případě otevření obchodů se by došlo k většímu rozptýlení nakupujících, a ti by se nekoncentrovali ve velkých počtech před hypermarkety,“ zdůvodňuje návrh ústavní žaloby na zrušení opatření. Návrh podpořilo 62 senátorek a senátorů.