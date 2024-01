„Přerované loni nejčastěji ztráceli peněženky s doklady, ale také svazky klíčů, mobilní telefony, občanské a řidičské průkazy, platební karty, evropské průkazy zdravotního pojištění či věrnostní karty,“ vyjmenovala Iveta Zapletalová z přerovského magistrátu, která má tuto agendu na starosti.

Nouze nebyla ani o některé kuriózní nálezy - někdo tak určitě postrádá třeba kufr s nástroji pro kadeřníky, křovinořez nebo dětský kočárek. Všechny nálezy lidé najdou na webových stránkách města, a to včetně fotografií.

„Ztracené předměty k nám nejčastěji donesou občané, kteří je najdou, ale i policisté nebo zaměstnanci Českých drah. Hodně využívaná je také schránka pro ztráty a nálezy, která se nachází na náměstí T. G. Masaryka 1 - v průchodu vedoucímu k městské policii,“ přiblížila vedoucí oddělení vnitřních služeb Fanka Vrbová.

Nalezené věci pracovníci magistrátu uloží do skladu, kde čekají tři roky na své majitele. Pokud se o ně nikdo nepřihlásí, schází se komise, která určí, co s nimi - nehodnotné věci putují na likvidaci, ty hodnotnější do bazaru.