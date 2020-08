Přerovští hasiči se přestěhovali do nové stanice za 200 milionů. Podívejte se

Poslední nástup, trocha nostalgie a hurá do nového. Profesionální hasiči i úředníci územního odboru Přerov se v úterý začali stěhovat do nového sídla. Ze zastaralé budovy na Šířavě se přesunou do moderního komplexu v ulici K Moštěnici.

Stěhování hasičské techniky ze staré do nové hasičské stanice v Přerově | Foto: Deník / Jiří Kopáč