Pomoc obyvatelům Přerova, kteří jsou v karanténě, a nemají nikoho blízkého, kdo by jim nakoupil, organizuje přerovský magistrát. Spustí se ve středu ráno.

„Lidé, kterých se to týká, mohou kontaktovat krizovou linku 702 235 337, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 16 hodin,“ uvedl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Pracovnice na kontaktním telefonu jim nabídne tři možnosti - potravinový balíček, hygienický a pro kojence.

„V potravinovém bude trvanlivé mléko, polévky, cukr, paštika, pečivo - zkrátka základní potraviny na tři dny. Hygienický bude obsahovat toaletní papír, mýdlo či potřeby pro ženy. Pro nejmenší děti bude připraveno kojenecké mléko, pleny a dětský čaj,“ vyjmenovala vedoucí odboru sociálních věcí a školství přerovského magistrátu Romana Pospíšilová. Platby se budou řešit individuálně.

Balíčky pro obyvatele v karanténě budou chystat zaměstnanci Zařízení školního stravování a rozvážet domů dobrovolní hasiči.

„Věci lidem zavezeme na jejich adresu, ale přenechávat je budeme v bezpečné vzdálenosti. Budou nás chránit respirátory, ale pokud by se situace ve městě zhoršovala, máme na centru krizového řízení připravené i celoobličejové masky,“ přiblížil šéf přerovských dobrovolných hasičů Petr Štěpánek.

Léky přes e-recept

Město také zařídí, aby lidé v karanténě nebyli bez léků. Občané, kteří musejí být v izolaci od svého okolí, mají nejprve kontaktovat praktického lékaře nebo specialistu s požadavkem na konkrétní druh léků. Praktik pak zašle elektronický recept do lékárny přerovské nemocnice, se kterou se město předem domluvilo.

„Pro léky vyrazí do lékárny opět dobrovolní hasiči a přivezou je domů těm, kteří je potřebují,“ popsal Petr Kouba.

Město Přerov nemá přesné informace o počtu lidí, kteří jsou v karanténě. Magistrát ale věří, že logistiku pomoci potřebným zvládne a lidé této služby nebudou zneužívat.