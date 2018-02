Přerovští deváťáci mají zkušenosti s alkoholem i drogami

Cigarety, alkohol i drogy. S tím vším mají podle výsledků průzkumu zkušenosti přerovské děti mezi 14. a 15. rokem. A nebylo jich zrovna málo.

Průzkum provedl nadační fond Nové Česko, který v listopadu loňského roku zastavil s protidrogovým vlakem také v Přerově a názorně ukázal, jaké mohou mít závislosti smutné konce.

V anketě pak mohli žáci odpovídat na sadu otázek. Město má nyní k dispozici výsledky anonymní ankety.

Protidrogový vlak zavítal do Přerova vloni v listopadu. V každém z upravených vagonů čekal na žáky základních škol vývoj příběhu natočeného podle skutečné události.

Smyslem projektu bylo upozornit poutavou formou na to, jaké může mít pro mladého člověka následky drogová závislost.

Proto nechyběla ani prohlídka drogového doupěte nebo návštěva vězení. V jednom z vagonů byla k vidění dokonce i simulovaná dopravní nehoda.

Součástí programu byla také anketa, autoři projektu tak mají možnost mapovat situaci v jednotlivých městech. V Přerově se do ankety zapojilo celkem 275 respondentů. Téměř 94 procent z nich bylo ve věku 14 – 15 let.

Z odpovědí například vyplývá, že někteří dotazovaní získali své první zkušenosti s alkoholem již ve věku 4 let, s tabákem pak v 7 letech.

Marihuanu zkouší děti zhruba okolo 13. roku. Nejsou to ale jediná čísla, která jsou doslova alarmující.

Bez kroužků a bez pohybu

„Mě osobně nejvíce překvapil fakt, že děti moc nesportují. Problém je to, že děti v osmých a devátých třídách základních škol, přestávají chodit do kroužků. My nevíme, proč se tak děje, jestli je to dobou nebo nemají alternativy, které by je zaujaly,“ vysvětlil autor protidrogového vlaku Pavel Tuma.

Podle dostupných čísel je na tom Přerov v podstatě stejně, jako ostatní města v republice. To znamená, že se nijak nevymyká celorepublikovému průměru. S autory projektu chce ale město spolupracovat i v budoucnu.

„Chceme s autorem v projektu i nadále spolupracovat. Pokud bude mít protidrogový vlak v příštím roce trasu přes Přerov, tak jej tady opět rádi uvítáme,“ informoval náměstek primátora Tomáš Navrátil (ANO) s tím, že na školách pravidelně probíhají přednášky, které se dané problematiky týkají.

„Je na každé škole, jak často bude přednášky dělat,“ doplnil náměstek primátora.

Sportovní školy problém nemají

Přednášky se uskutečnily také na Základní škole U Tenisu. „Naše škola problémy s alkoholem nebo cigaretami téměř nezaznamenala. Faktorem může být to, že jsme sportovně zaměřená škola a razíme zdravý životní styl. Máme hned dva metodiky prevence, a to pro první i druhý stupeň,“ konstatoval ředitel školy Tomáš Jelínek.

Protidrogový vlak zaznamenává kladné zpětné reakce.

„Od pedagogů máme velmi dobrou zpětnou reakci, kdy skutečně mají zájem o další programy. My v současné době rozjíždíme další projekt ve spolupráci s policií „To je zákon, kámo!“, v některých městech již úspěšně běží,“ prozradil Pavel Tuma.

Do projektu chtějí autoři v budoucnu zapojit také organizace, které se zabývají volnočasovými aktivitami v daném městě, které by po dobu zastavení vlaku ve stanici mohli dětem ukázat nabídku svých aktivit.

Kompletní výsledky ankety jsou k dispozici na stránkách města Přerova.