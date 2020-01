Bezdomovci mohou v sedárně přenocovat, pokud se budou venkovní odpolední teploty pohybovat kolem minus tří stupňů Celsia.

Sedárna by měla sloužit od listopadu do dubna, a to celý týden od osmi hodin večer do šesti ráno. Pod dohledem noční služby tu může najednou pobývat až patnáct lidí.

„Nachystány tu pro ně budou židle a dostanou i čaj. Očekává se od nich, že v sedárně v poklidu přečkají ty největší mrazy, pokud možno ve střízlivém stavu a bez náznaků jakýchkoliv potyček,“ řekl náměstek přerovského primátora Petr Kouba (ODS).

Sedárnu si už v lednu přerovští bezdomovci vyzkoušeli a podle obsluhy šlo o bezproblémovou noc, která se obešla bez excesů.

Nezisková církevní organizace zajistila první službu na své náklady, přerovští radní už ale uzavřeli s Charitou smlouvu o spolupráci, která je zárukou finančního vyrovnání - na tuto službu získá organizace peníze z dotačního programu, který je mimo jiné zaměřen i na sociální oblast.

Bezdomovci v Přerově mají dnes možnost nejen využívat služeb centra Lorenc, kde se mohou vykoupat, vyprat si oblečení, nebo nafasovat čisté věci z šatníku, ale dostali od města do výpůjčky také dvacet iglú.

V provizorních přístřešcích, umístěných v okrajových částech Přerova, mohou v zimě přebývat. Obydlí se vyhřívá lidským teplem a teplota uvnitř je až o 18 stupňů Celsia vyšší oproti venkovní teplotě. Počítá se s tím, že na začátku jara bezdomovci iglú vrátí a na podzim si je zase vyzvednou.