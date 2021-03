„Řešení špatné finanční situace, do níž se pomalu dostáváme, je velice těžké. Většina covid programů vyhlášených státem je absolutně nepoužitelná pro spolky, které vlastní majetek a téměř ho nepronajímají. Naše jednota není výjimkou. Máme velice různorodou činnost a sokolovna je plně vytížena převážně tělocvičnou a sportovní činností,“ popsal situaci Petr Douda, vedoucí odboru sportu Sokola Přerov a zároveň starosta župy Středomoravské - Kratochvilovy.

Sokoli se proto rozhodli oslovit své členy a širokou veřejnost, kteří je už v minulosti podrželi při akci Kup parketu, a žádají o pomoc. Obyvatelé Přerova a příznivci Sokola před časem vyjádřili svou solidaritu například tím, že se složili na nové parkety v sokolovně.

„Vše je velice jednoduché - stačí si zaplatit členské příspěvky, a i když se prozatím nemůže cvičit, tak je to nejlepší investice do budoucna - pomůže zachovat chod sokolovny, sport pro všechny, převážně nevýkonnostní sportovce, včetně loutkového divadla, které je součástí. Doba nám nepřeje a každý stávající i nový člen nám může pomoci,“ řekl s tím, že jakmile to situace umožní, spustí se cvičení v plném rozsahu za dodržení všech epidemiologických opatření.

Podle Petra Doudy se odříznutí od aktivit v důsledku pandemie nejvíce dotýká dětí a mládeže do osmnácti let, a poté nejstarších členů ve věku přes sedmdesát let.

„Mladým chybí návyky a senioři se zase pro změnu bojí mezi lidi. Není se čemu divit přes neustálé zmatky, které naše vláda provádí,“ míní.

Starší i mladší sokoli přesto nezahálejí. Aktivní jsou hlavně ženy. Podle místostarostky jednoty Heleny Sedláčkové chodí pravidelně do přírody.

„Máme informace, že za leden a únor některé nachodily až 350 kilometrů v okolí města. Některé naše členky jezdí i na kole. Snaží se trochu cvičit také doma,“ prozradila Sedláčková.

