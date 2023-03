Zavinil pod vlivem alkoholu dopravní nehodu se škodou za téměř 200 tisíc, a pak tvrdil, že za volantem seděl někdo jiný. Při šetření nehody se vyhnul trestu, protože to jeho kolegové zařídili. Protiprávního jednání se přitom dopustili tři zkušení přerovští policisté - komisař ze zdejší kriminálky a dva jeho kolegové z obvodního oddělení a dopravního inspektorátu, kteří u nehody zasahovali.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Karel Pech

Od soudu odešli s podmíněnými tresty. Rozhodnutí soudu zatím není pravomocné.

Dvaapadesátiletý komisař přerovské Služby kriminální policie a vyšetřování vyvázl u soudu za přečin pojistného podvodu s podmínkou a vyfasoval navíc i peněžitý trest.

Dva policisté - z dopravního inspektorátu a obvodního oddělení - byli odsouzeni k podmíněnému trestu za spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby a pomoci přečinu pojistného podvodu.

Dostali navíc trest v podobě zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu služby u bezpečnostních složek České republiky.

Nehoda, kterou se snažili strážci zákona zamést pod koberec, se stala v listopadu roku 2021.

Kopance, nadávky i bota na hlavě. Surový zásah strážníků v Lipníku šetří policie

„Skutkový děj spočíval v tom, že policista Služby kriminální policie a vyšetřování v Přerově řídil osobní automobil pod vlivem alkoholu. Když vyjížděl z kruhového objezdu na křížení ulic Polní a Velká Dlážka směrem k Předmostí, přejel do protisměru a čelně se srazil s protijedoucím vozidlem,“ popsal okolnosti soudce Jan Rektor.

Řidiči protijedoucího vozidla při střetu způsobil lehké zranění, které bylo na místě ošetřeno hasiči. Poškozený lékařskou pomoc nevyhledal. Škoda na poničeném autě byla vyčíslena na 193 tisíc korun.

Tvrdili, že viníkem nehody je třetí osoba

Dva přivolaní policisté, kteří se na zásahu podíleli, doplatili na to, že chtěli svého kolegu krýt a věc se snažili ututlat.

„Při šetření nehody došlo k manipulaci ze strany vyšetřujícího policisty Dopravního inspektorátu v Přerově a dalšího na místě přítomného policisty z obvodního oddělení,“ shrnul soudce.

Policista dopravky uvedl do protokolu jako viníka nehody třetí osobu, která se na místě ve skutečnosti nenacházela. Kriminalistu uvedl jen jako spolujezdce.

Čtrnáct nehod za dva roky. Nejrizikovější křižovatka v kraji je v Přerově

„Policista z obvodního oddělení obstaral údaje této osoby, přičemž se jednalo o jeho bratra. Oba policisté takto postupovali ve snaze pomoci kolegovi vyhnout se kázeňskému, případně i trestnímu postihu, a při uplatnění způsobené škody u pojišťovny se v rámci povinného ručení vyhnout takzvané regresní náhradě škody,“ řekl Jan Rektor.

Celou záležitost vyšetřovala v přípravném řízení Generální inspekce bezpečnostních sborů. Krajské státní zastupitelství v Ostravě poté podalo obžalobu k Okresnímu soudu v Přerově. „Všichni tři policisté byli uznáni vinnými v souladu s podanou obžalobou,“ řekl soudce.

Morální aspekt

Obžalovaní se u soudu nepřiznali a trvali na své skutkové verzi, že vozidlo, které způsobilo dopravní nehodu, řídila třetí osoba. „Svědecké výpovědi přitom jednoznačně dokazují pravý opak,“ konstatoval Jan Rektor.

U soudu bylo vyslechnuto devět svědků z řad policie, hasičů a osob, přítomných na místě. V soudní síni vypovídal i řidič poškozeného vozu Škoda Octavia, do kterého vůz řízený policistou narazil. Z výpovědí svědků vyplynulo, že byl policista za volantem pod zjevným vlivem alkoholu.

„Případ je specifický tím, že všichni tři obžalovaní jsou příslušníky Policie České republiky. Z pohledu trestního soudce je zásadní, a to zejména v problematice dopravních nehod, možnost spolehnout se na správnost a pravdivost informací policie. Mám také za to, že obecně důvěra občanů v policejní složky je základním principem fungujícího právního státu,“ uvedl Jan Rektor.

Soud přerušil řízení, stavba D1 u Přerova získala měsíce k dobru

Policisté si ponechali lhůtu na odvolání a k případu se nechtějí vyjadřovat. Podle nadřízených momentálně nejsou ve službě.

„Na základě zahájeného trestního stíhání byli policisté postaveni mimo službu, a to až do doby vydání pravomocného rozhodnutí soudu. Jedná se o dva inspektory a jednoho komisaře, kteří působí v teritoriu územního odboru Přerov. Policisté slouží řadu let, nejde tedy o žádné nováčky,“ informoval krajský mluvčí policie Libor Hejtman.

Jejich jednání nebylo vyhodnoceno jako systémové selhání. „Policie má nastavený systém protikorupčních a jiných kontrolních opatření a mechanismů, stanovených právními a interními předpisy,“ shrnul.

O případ se zajímá i vedení města. Přerovem totiž teprve nedávno otřásl jiný incident, který se odehrál v mateřské škole. Policista na besedě ve školce nezajistil služební zbraň a došlo k náhodnému výstřelu. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

VIDEO: Střelba ve školce v Přerově, policistovi na besedě vypálila zbraň

„Nechám se informovat, jak pokračuje šetření v této věci. Dali jsme pokyn, aby do doby, než bude tento případ uzavřen, nedocházelo k návštěvám policistů na školkách,“ řekl přerovský primátor Petr Vrána (ANO).

„Vnímám to jako pochybení a jednoznačně to kazí dobrou pověst policie. O obou případech budeme mluvit na plánované schůzce s ředitelem přerovského územního odboru a potkám se i se šéfem Městské policie,“ uzavřel Petr Vrána.