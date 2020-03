Moderovala Gabriela Partyšová a o hvězdné obsazení večera se postarala nejen zpěvačka Monika Absolonová, ale i kapela O5 a Radeček.

„Čekali jste asi blondýnu, ale namísto toho přišla brunetka,“ omlouvala moderátorka Gabriela Partyšová nepřítomnost Evy Perkausové, která měla večerem původně provázet. Důvodem, proč na plese populární televizní moderátorka chyběla, byla podle jejích slov nemoc.

Návštěvníci městského plesu se shodli na tom, že to byl jeden z nejlepších, na který se během letošní sezony vypravili.

„Chodím většinou na myslivecké a vesnické bály, a tak jsem se šel taky jednou podívat na honoraci. Ale nemůžu tomu nic vytknout, kvalitní muzika, našlapaný parket. Je vidět, že se všichni dobře baví,“ shrnul své dojmy jeden z přítomných.

Nový pořadatel

Po zahájení plesu primátorem města Petrem Měřínským předali organizátoři žezlo skvělé olomoucké kapele Jamr´s, která příjemně překvapila profesionálními aranžemi známých songů, ale třeba i skladbami legendární skupiny Queen.

Na parketu bylo pořád plno a na účasti se nepodepsala ani koronavirová hysterie, která zasáhla celé Česko.

„Obával jsem se, že se ples nebude moci uskutečnit kvůli opatřením ministerstva zdravotnictví. Jsem ale rád, že se nakonec koná, protože se lidé skvěle baví. Nechceme podléhat hysterii a doufáme, že se státu brzy podaří eliminovat rizika a co nejlépe problém vyřešit,“ řekl přerovský primátor Petr Měřínský, který na ples dorazil se svou manželkou.

Mezi návštěvníky nechyběli ani jeho náměstci Michal Zácha, Petr Kouba, Hana Mazochová, ale také mnozí radní a zaměstnanci magistrátu.

„Ples realizujeme s novým pořadatelem - Rádiem Haná a agenturou - a doufáme, že se nám podaří naplnit očekávání Přerovanů a bude se líbit. Ve srovnání s minulými lety je návštěvníků určitě více,“ dodal primátor.

Monika zpívala mezi lidmi

Posluchači si užili vystoupení zpěvačky Moniky Absolonové, která zazpívala písně ze známých českých muzikálů Dracula nebo Noc na Karlštejně.

Během závěrečné písně Teď královnou jsem já sestoupila zpěvačka z pódia a vydala se za lidmi do sálu. Mnozí z přítomných si s ní s chutí zazpívali.

V další části večera pak zahrála kapela O5 a Radeček.

„Jsem rád za celý produkční tým, že děláme městské plesy, které baví a lidem se líbí. Začali jsme před lety s prestižním Omega Olomouckým plesem a ten si hned získal takový věhlas, že jsme naši produkci rozšířili do Uničova, Šumperka, Krnova, do Prostějova a nově i do Přerova,“ doplnil výkonný ředitel pořádající agentury Forsberg Marek Berger.