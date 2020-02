Masopust je tradiční svátek, který předkům zvěstoval čtyřiceti denní půst před Velikonocemi. Fašank, masopust, vodění medvěda nebo ostatky se slaví po celé Moravě, svou tradiční podobu si ale svátek zachoval především na vesnicích. V Přerově se snaží obnovit staré hanácké masopustní zvyky spolek Cukrle a Folkorní soubor Haná Přerov.

„Masopust musí začít předáním práva nad městem, jinak by masky do ulic vůbec nesměly. Jestli chasa slíbí, že bude právo nad městem hlídat, pořádek dodržovat a chránit a neposlušnost trestat, předá jim primátor symbolické masopustní právo. Nebyla by to Haná, kdyby k takové události nepatřily koláče a kalíšek slivovice,“ přiblížila za organizátory akce Lenka Blažková z Folklorního souboru Haná Přerov.

Neposedné maškary

Masky se po předání masopustního práva, které se uskuteční v 9 hodin před radnicí na náměstí T. G. |Masaryka, vydají na obchůzku městem. Doprovodí je housličky, basa a živá hudba, zastaví se u několika domů, budou zpívat a vyvádět masopustní taškařice.

„Hlavní postavou masopustu je sice stárek, který přebírá od starosty právo, neméně důležitý je ale medvěd s medvědářem. Medvěd tropí hlouposti a medvědář nemá celý den na práci nic jiného, než ho hlídat a usměrňovat. Slamák si sice může dělat, co chce, ale neznamená to, že ho policajt nemůže usměrnit „ferulou“ za nějaký přečin,“ představila masopustní masky členka souboru Haná Magda Barboříková.

Mezi tradiční masky podle ní patří i žid, cikán s cikánkou, bába v nůši nebo smrtka, před kterou se má každý na pozoru.

Zatímco v loňském roce mělo největší úspěch růžové prasátko se šesti barevnými podprsenkami, letos chystají krojovaní Hanáci masku ještě lepší.

„Bude to ale překvapení, které se lidé dozví až přímo na místě,“ dodala.