„Momentálně za dětmi nemohu přijet, a tak mě napadlo kreslit s dětmi na dálku. Pořad má název Letem světem s malířem,“ říká Lubomír Dostál. Spolu s kameramanem Martinem Cínem zatím pro děti natočili tři videa v přerovském parku Michalov.

„Počasí nám vyšlo a v Michalově je klidné místo, takže se mohlo začít natáčet. První díl kreslení je věnován maloškům od čtyř let, druhý je pro první a druhou třídu, a ten zatím poslední byl velikonoční,“ popisuje.

Tématem pravidelných pořadů jsou zvířátka, která s dětmi kreslí již desátým rokem.

„Je to zvláštní, když se místo do dětských očí dívám do kamery. Hodně mi chybí osobní kontakt s dětmi, ale nahrazuje mi ho zpětná vazba ze školek formou zpráv, které to rozesílají domů dětem. Přicházejí mi děkovné e-maily za skvělý nápad, jak děti zabavit,“ líčí Lubomír Dostál.

Protože ohlasy ze školek jsou nadšené, bude kreslíř natáčet, dokud to půjde - a to až do doby, než se za dětmi opět sám vydá.

Ve chvílích volna kreslí Lubomír Dostál i obrázky „starého“ Přerova, o které je po jeho nedávné výstavě čím dál větší zájem.

A protože je „doba koronavirová“ v mnoha směrech inspirativní, vznikají i nové kreslené vtipy, kterými glosuje současnou situaci.