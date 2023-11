Dojíždění plavců a vodních pólistů na tréninky do okolních měst už za měsíc skončí a zaplavat si v padesátimetrovém bazénu na Plaveckém areálu v Přerově bude moci opět i široká veřejnost. Rekonstrukce bazénové vany finišuje a vedení města předpokládá, že se areál znovu otevře veřejnosti počátkem prosince.

Hotovo mělo být už dříve, stavební práce se ale protáhly kvůli nečekaným komplikacím. Firma musela kompletně obnovit vzduchotechniku a degradovány byly i ochozy a pochůzné plochy. Cena rekonstrukce se kvůli tomu navýšila o více než 4 miliony korun - město tedy za opravu zaplatí 24 milionů 721 tisíc bez DPH.

„Práce na výměně bazénové vany pokračují podle plánu a od zhotovitele nemáme avizováno, že by měly nastat nějaké komplikace. Držíme termín a do poloviny prosince bude Plavecký areál znovu otevřen pro veřejnost. Pokud by došlo ke zpoždění, budeme o něm včas informovat,“ shrnul náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

V současné době probíhá na bazéně zátopová zkouška

„Obložení bazénové vany bylo dokončeno a do jedné třetiny se napustila voda, aby se zjistila pevnost a vyloučil průsak. Zkouška má otestovat těsnost a technologii napouštění bazénu. Aktuálně probíhají obkládací práce pochůzních ploch a ochozů protiskluzovou keramikou,“ přiblížil Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které je provozovatelem.

V další fázi se podle něj vyzkouší funkčnost při vypouštění bazénu. „Bude probíhat také zkouška vzduchotechniky,“ doplnil. Závěrečnou fází je napouštění vody do bazénu.

Na otevření vnitřního bazénu kromě veřejnosti netrpělivě čekají i sportovci. „Vodní pólisté a plavci nyní dojíždějí na tréninky do okolních měst - do Zlína a Olomouce, což je pro ně samozřejmě nákladnější,“ poznamenal Petr Kouba. V letních měsících a září mohli sportovci využívat venkovní bazén.

