Bazén postavený v roce 1978 vydržel bez zásadnějších oprav až do letošního roku. Kvůli únikům vody a netěsnosti části rozvodových potrubí bylo nutné vanu kompletně zrekonstruovat.

Vnitřní padesátimetrový bazén se uzavřel počátkem května kvůli výměně bazénové vany, která byla v havarijním stavu. V letních měsících využívali plavci a vodní pólisté spolu s veřejností venkovní koupaliště, po jeho uzavření na podzim museli sportovci dojíždět na tréninky do okolních měst.

„Součástí investice byla i oprava přelivových žlábků a ochozových ploch bazénu. Práce spočívaly v odstranění původní dlažby a obkladů, nesoudržných podkladů a degradovaných betonových konstrukcí. Na závěr přišla pokládka nové dlažby a obkladů bazénové vany,“ přiblížil náměstek primátora Vladimír Lichnovský (ANO).

Práce měly skončit o něco dříve, stavba se ale protáhla. V průběhu oprav části rozvodů byl zjištěn nevyhovující stav potrubí vzduchotechniky v podobě degradovaných spojů, zkorodovaných plášťů rozvodů a nefunkčních regulačních klapek.

„To vedlo k rozhodnutí o kompletní výměně potrubí. V rámci oprav byly vyměněny veškeré napouštěcí i vypouštěcí armatury, rozvody vody a elektroinstalace. Bazénová vana byla také osazena novými startovacími bloky, které splňují parametry pro oficiální plavecké závody,“ doplnila Ivana Pinkasová z přerovského magistrátu.

Opravy znamenaly omezení nejen pro rekreační plavce, ale především sportovní oddíly - a to od závodních plavců přes ploutvové až po vodní pólisty. Od konce jara do začátku podzimu mohli využívat venkovní pětadvacetimetrový bazén, který byl vyhřívaný na 27 stupňů, v chladnějších dnech museli sportovci dojíždět na tréninky do jiných měst.

„Plavecká a sportovní akademie mohla využívat i vnitřní dětský bazén pro plavání školek, ale ostatní sportovní kluby si musely hledat pronájem v okolních areálech, což mělo dopad na tréninkové dávky i na finanční stránku. Kluby jezdily do Zlína, Olomouce či Valašského Meziříčí,“ shrnul Petr Kouba, jednatel Sportoviště Přerov, které bazén provozuje.