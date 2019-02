/FOTOGALERIE/ Přerovská rodačka Věrka Vybíralová se jako jediná v Česku věnuje dynamické rychlokresbě. Postavu člověka dokáže věrně zachytit během pouhých pár minut. Teď v jejím ateliéru vzniká série monumentálních portrétů, které mohou obdivovat například návštěvníci opavské galerie. Výstavu svých děl by chtěla uspořádat i v rodném městě.

Věrka Vybíralová se narodila v Přerově a žila tu do svých osmnácti let. Je talent od přírody, který naštěstí velmi brzy rozpoznali její učitelé. Po absolvování uměleckých škol se věnovala restaurování nábytku, studiu malby a fresek, ale i animaci a průmyslovému designu. Žila ve Zlíně a Brně a dnes má ateliér v Praze. Do Přerova se ráda vrací za svými rodiči a přáteli.