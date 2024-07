Marie Sehnálková dnes 11:53

Voda v Laguně je nebezpečná ke koupání. To je závěr ke kterému dospěli pracovníci ze Zdravotního ústavu v Ostravě. V budoucnu by se to však mohlo změnit. Na přerovské Laguně začala aplikace speciální biologicky odbouratelné bakteriální směsi na eliminaci organického bahna.