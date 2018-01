Přerovsko zasypal sníh, auta kloužou a bourají

Varování meteorologů se naplnilo, během úterního dopoledne dorazilo na Přerovsko sněžení doprovázené větrem.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Doležalová Radka

Silnice v regionu jsou sjízdné, řidiči by ale měli jezdit velice opatrně.



Cestáři na Přerovsku nehlásili v úterý odpoledne větší komplikace, silnice byly sjízdné.

„Momentálně je sníh ujetý, nedá se proto plužit. Na některých místech začíná být sníh už rozbředlý. Komplikace spojené s větrem zatím nemáme, teplota šla totiž dolů, padal těžký sníh, aby se tvořily sněhové jazyky, musel by napadnout prašan,“ informoval po patnácté hodině přerovský cestmistr Jiří Vlček s tím, že v terénu mají čtyři sypače.



Veškerou dostupnou techniku nasadili také hraničtí cestáři.

„V terénu máme čtyři sypače, trochu je problém v kopci na Opatovice, protože tam byla nehoda a kolem nemohl projet náš sypač, druhý mu tedy vyjel na pomoc do protisměru a teď to tam sypou. Cesty by ale měly být sjízdné. V kritických oblastech, jako jsou Potštát, Radíkov nebo Středolesí, plužíme. Vítr nám situaci nekomplikuje, protože zatím moc nefouká, sněhové jazyky se tedy netvoří,“ popsal situaci hranický cestmistr Vladimír Výstřela.

Srážky aut i autobusu

Kvůli zhoršenému stavu silnic se během dne stalo už několik dopravních nehod.

Po třetí hodině odpoledne došlo k nehodě autobusu a osobního vozidla na křižovatce na Lověšice mezi Přerovem a Bochoří.



Ke střetu autobusu a osobního vozidla došlo v odpoledních hodinách také v Potštátské ulici v Hranicích, nehoda se obešla bez zranění.



Serpentiny nedaleko Ústí na Hranicku nezvládla projet hned čtyři vozidla a střetla se, také tato nehoda si nevyžádala zranění.



Meteorologové vydali před silným větrem a sním spojenou tvorbou sněhových jazyků varovaní, to je v platnosti od pondělních 19 hodin. Výstraha nejen pro Olomoucký kraj platí do úterních 22 hodin.