Vysoký stupeň nebezpečí platí téměř pro celý region. Na Prostějovsku, Konicku a Přerovsku je nebezpečí nižší.

"Očekáváme místy vydatné srážky s úhrny 30 až 70 milimetrů za 24 hodin, v extrémních případech na návětřích hor ojediněle kolem 100 milimetrů," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Nejvíce vody naprší mezi úterní půlnocí a středeční 23. hodinou.

„Vlivem předpokládaných srážek lze očekávat vzestupy hladin vodních toků až na 2. stupeň povodňové aktivity,“ doplnil ČHMÚ.

Déšť podle předpovědi ustane ve čtvrtek ráno, povodňová pohotovost platí do odvolání. Řidiči by měli sundat nohu z plynu a jet velmi opatrně. Lidé by neměli vstupovat a vjíždět do proudící vody a zatopených míst, v podmáčených oblastech hrozí pády stromů nebo podemletí komunikací.