V Olomouckém kraji podalo kandidátní listinu do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky celkem dvacet politických stran, politických hnutí či koalic.

ČSSD vyslala do boje o křeslo v Poslanecké sněmovně dlouholetého komunálního politika z Lipníku nad Bečvou Pavla Šoltyse, který byl v minulosti náměstkem hejtmana.

Poslanecké křeslo bude obhajovat šéf lidovců Marian Jurečka, který je jedničkou krajské kandidátky, na osmé pozici je pak náměstek přerovského primátora Petr Kouba z ODS, který má na starosti školství a sociální oblast. Patnáctkou na kandidátce Koalice Spolu je lékař záchranky Tomáš Kocourek, který kandidoval loni na podzim za Přerovsko do Senátu.

„Výsledky z prvních okrsků odhadujeme v sobotu 9. října kolem půl čtvrté odpoledne, ty poslední budou podle mého odhadu sečteny kolem šesté večer. Je to i proto, že účast bývá při sněmovních volbách vždy vyšší a sčítání trochu zpomalí kroužkování hlasů,“ dodal.

Podle něj proběhly přípravy na náročné klání bez větších zádrhelů a ani s distribucí hlasovacích lístků do schránek nebyly problémy. Všichni obyvatelé Přerova je dostali včas.

„Vydali jsme jich na 497, což je určitě více, než při minulých volbách. O volby do Poslanecké sněmovny bývá ale tradičně větší zájem,“ řekl Pavel Šlesinger z přerovského magistrátu, který má ve městě na starosti volby.

„Mám jen jednu možnost, komu dát svůj hlas. Volby ale nemůžou změnit nic, protože když se tam dostane jeden člověk, tak ho ti ostatní umlátí čepicemi,“ řekla třeba Kateřina Nitschová, která přišla volit do okrsku v budově Vysoké školy logistiky v Palackého ulici.

„Letošní volby budou mimořádné, protože se podle mě rozhoduje o osudu naší republiky. Každý by k tomu měl přistupovat velice vážně a zodpovědně, především mladí lidé. Tu důležitost bych přirovnal k roku 1948 nebo 1968,“ vyjádřil svůj názor její manžel, Rostislav Zbořil.

„Byla jsem jasně rozhodnutá, žádné dlouhé přemýšlení u mě nebylo. Chci určitě změnu,“ řekla Milena Zbořilová, která přišla volit do okrsku ve Smetanově ulici.

Lidé měli většinou jasno v tom, koho by chtěli vidět v Poslanecké sněmovně. Mnozí také považují letošní volby za zlomové.

Senioři o francouzských holích, rodiny s malými dětmi i studenti. Volby v Přerově přilákaly početné řady voličů. V sobotu lze přijít hlasovat od 8. do 14. hodiny. Pak začne sčítání hlasů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.