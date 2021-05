Na první hosty čekala i zahrádka přerovské restaurace Pivovar, která má výhodu zastřešených boxů.

„Návštěvníků zatím přichází málo, a pokud dorazí, tak si berou v tomto počasí jídlo raději s sebou,“ popsal jeden z číšníků.

Zákazníci, kteří se přišli naobědvat na zahrádky restaurací, si ani přes vytrvalý déšť nestěžovali.

„Všichni jsme se těšili, až se konečně otevře. Počasí mohlo být ale trochu vlídnější na to, že je to poprvé po tak dlouhé době. Pravidelně se testuji, takže bych neměla problém předložit potvrzení, pokud by to bylo potřeba,“ svěřila se třeba Jiřina Bouchalová, která přišla na oběd do restaurace v Aniččině dvoře.

Spokojení byli i štamgasti pivnice přerovského podniku U Labutě, kteří mohli po dlouhé době společně posedět u piva. Nechyběl ani přípitek dobře vychlazeným půllitrem, přátelé se nadšeně vítali.

„Obědy naštěstí fungovaly, přestože je kapacita zahrádky omezená a nedá se to srovnat s tím, když je plný provoz restaurace a pivnice. I přes to bídné deštivé počasí hosté přišli a konečně poseděli v klidu u stolu. Jídlo na talíři, pivo do skla ne do žádného plastu. Myslím, že si to hosté i v tomto počasí užívali,“ shrnul spolumajitel restaurace U Labutě Ladislav Šimek.

Velká část hostů dala podle něj přednost obědům do krabiček.

„Tak sedmdesát procent jídel jsme opět vydávali do menu boxů. Už je to ale přece jen trochu veselejší, protože se konečně může sedět na zahrádkách, a není tu tak prázdno,“ dodal.

Obavy z toho, že by nešlo na odbyt pivo z tanků, nemá.

„Hodně záleží na počasí - když bude chladno, bude se pít méně. Pokud se ale oteplí, tak si lidé na pivo zajdou. Zahrádku u restaurace otevíráme až od úterý a na obědy už máme rezervace,“ zmínil Ladislav Šimek.

Deštivé počasí ovlivnilo také návštěvnost restaurace U Bukáčků.

„Dnes je to tak půl na půl. Spousta lidí je zvyklá na to, že si vezme krabičku domů. Jakmile se počasí umoudří, tak to bude zase vypadat trochu jinak,“ zhodnotil provozovatel restaurace U Bukáčků Igor Tadic.´