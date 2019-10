Letos se představí Hanz's Fuckers, rocková kapela z Kroměřížska, která stále více nabírá na obrátkách a na popularitě a chystá se zčeřit český rockový rybník. V kapele hrají zkušení muzikanti, kteří už si v předešlých kapelách, kde působili, leccos prožili a odjezdili. České texty, hitové rockové skladby, energické koncerty a rocknroll se vším, co k tomu patří, to jsou ve zkratce Hanz's Fuckers.

Další kapelou jsou Gate Crasher, kteří tuzemskou scénu brázdí již nějaký ten pátek a mají za sebou hraní snad na všech velkých festivalech v republice. Taktéž kapela s českými texty a poctivá rocková muzika.

Třetími do party jsou olomoučtí harcovníci Hazydecay. Tato již kultovní kapela v čele s frontmanem Adamem B. Sychrowem, mimo jiné bývalým členem pražských muzikálových pódií je na scéně již mnoho let. Momentálně obměnili sestavu, ale to jim neubralo na živé prezentaci, v Přerově měli vždy dobrou fanouškovskou základnu a pecka to bude i letos.

Jako support těmto třem zmíněným ostříleným partám zahrají domácí Critical Acclaim, kteří na sobě za poslední roky zapracovali a na svém kontě mají mimo jiné velmi povedené videoklipy.

Akce odstartuje v sobotu 12. října v 19 hodin v přerovském divadelním klubu "Véčko"

Vstupenky zdarma

Soutěž o šest vstupenek pro tři výherců najdete v pátek 4. října v Novém Přerovsku