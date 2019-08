Radnici totiž nečekaně vypověděla smlouvu firma RK Invest, která trhy v Přerově v minulých letech zajišťovala.

Firma vysvětlila svůj odchod tím, že jsou pro ni přerovské Vánoce ztrátové - jen loni na nich prodělala 600 tisíc korun.

Atraktivitu trhů se snažila ještě na poslední chvíli zachránit ledovou plochou na náměstí, zastupitelé ale tento záměr nepodpořili. Smlouva s městem byla uzavřena na deset let, a to až do roku 2027.

Ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček, který má přípravu vánočních trhů a programu na starosti, chce dát větší prostor místním stánkařům.

„Náměstí bude vypadat podobně jako loni a počítáme se dvanácti stánky, zaměřenými hlavně na občerstvení. Rádi bychom je obsadili přerovskými prodejci,“ nastínil.

Jarmark i vystoupení

Během adventního času se budou na náměstí střídat vystoupení vždy v úterý, ve středu, v pátek, sobotu a neděli.

„V průběhu týdne dostanou větší prostor místní školy, školky a zájmová sdružení. Koncerty kapel zase přitáhnou do centra vlastní publikum,“ dodal.

Lidé nepřijdou ani o historický jarmark na Horním náměstí, který se koná na stříbrnou neděli, a oslavy Silvestra.

„Chceme, aby mohli lidé oslavit poslední den v roce i na náměstí. Po show otužilců v řece Bečvě a tradičním koncertu začne v šest hodin večer diskotéka, která potrvá až do jedné v noci. Lidé mohou přijít o půlnoci na náměstí, aby si popřáli do nového roku, protože stánky budou otevřené,“ řekl.

Právě osiřelé náměstí během silvestrovských oslav Přerované v minulých letech kritizovali. Lidé nepřijdou ani o velkolepý ohňostroj, který se uskuteční na Nový rok u břehů řeky Bečvy.

„Novoroční ohňostroj se osvědčil, protože na něj chodí mnohonásobně větší množství lidí,“ vysvětlila vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná, proč jej město přesunulo až na Nový rok. Město navíc muselo v minulosti řešit stížnosti na opilce a výtržníky během silvestrovské noci.

Náklady na zajištění trhů by se měly pohybovat kolem dvou milionů korun a v rozpočtu je zahrnuta i částka na zajištění velkoplošné LED obrazovky. Každé vystoupení bude snímáno kamerami.

Silvestr s ohňostrojem?

Přerovští zastupitelé schválili novou podobu vánočních trhů na svém pondělním zasedání. Ještě předtím se ale svedla debata o tom, jak by měly oslavy Vánoc v budoucnu vypadat.

„Nebylo by dobré vrátit ohňostroj na Silvestra? Děti mají svůj ohňostroj na Mikuláše a celý svět slaví Silvestr o půlnoci,“ navrhl třeba zastupitel Marek Dostál (ODS).

Zastupitelka Helena Netopilová (SpPP) chce zase zapojit do debaty o tom, jak by měly oslavy Silvestra vypadat, studenty a mladé lidi. Zazněl i návrh, zda by nebylo možné finančně zvýhodnit místní stánkaře.

Radní se širší debatě o tom, jak by měly trhy v budoucnu vypadat, nebrání.

„Letos už žádné velké změny nestihneme, protože Vánoce připravujeme pět minut po dvanácté, ne za pět minut dvanáct,“ konstatoval radní Jakub Navařík (ODS), podle kterého by se měli zastupitelé nad návrhy sejít a debatovat o nich.