Přerovské školy se proměnily ve staveniště. Takto to vypadá na ZŠ Velká Dlážka

Zvuk vrtaček, kýbly na chodbě a dětské práce dočasně „vystavené“ na židlích. Tak to vypadá v těchto dnech v budově Základní školy Velká Dlážka v Přerově, která prochází modernizací. Není jedinou, kde se stavebníci pořádně zapotí - opravy probíhají i na ostatních školách ve městě.

Ředitel Martin Černý ukazuje, co všechno se změní.

„Celá škola je rozbitá, protože budujeme nové internetové připojení. Robustní moderní síť, která utáhne požadavky dnešní doby. Po probourání zdí a přebudování tří kabinetů vznikne také nová multimediální učebna na odborné přírodovědné předměty,“ nastínil.

Součástí úprav je i přístup do školy pro vozíčkáře a nové bezbariérové toalety.

„Vznikne zde rampa tak, aby se vozíčkář pohodlně dostal až do prvního patra,“ řekl. Do obnovy interiéru se podle něj řadu let neinvestovalo. Budova má pouze vyměněná okna a nové zateplení.

„Potřebujeme vyřešit také dlažbu, která je původní z roku 1971. Je oprýskaná, v patrech vyboulená a už pomalu hrozí, že ji zakáže hygiena,“ zmínil.

Práce v budově školy by měly trvat do konce srpna, ale s dokončením rampy se počítá až v září.

Do oprav na školách poputuje několik desítek milionů korun.

„Úpravou projde během prázdnin sedm z osmi základních škol, zřizovaných městem. Většinu čeká modernizace učeben - získají nové dílny, laboratoře, počítačové učebny či jazyková centra,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.