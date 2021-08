Začátek nového školního roku se neúprosně blíží a sborovny už obsadili pedagogové, kteří ladí pravidla bezpečného nástupu dětí do tříd. Finišují také stavební úpravy - například Základní škola Trávník v Přerově se kvůli stavebně náročné výměně elektroinstalace, která probíhala celé léto, otevře žákům až 6. září.

Žáci Základní školy U Tenisu v Přerově mohou od září sportovat na novém hřišti. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Zatím řešíme stěhování a úklid učeben, protože to tady bylo rozbourané ve velkém. Prvňáčky tedy slavnostně přivítáme až o týden později, a to v pondělí 6. září,“ přiblížila zástupkyně ředitelky ZŠ Trávník Marcela Mrázková. Výměna silnoproudé elektroinstalace, která je největší investicí města do modernizace škol, začala už loni a přijde na 27 milionů korun.