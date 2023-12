Přerovská radniční koalice se po aféře Michal Záchy, který byl obviněný z korupce a ovlivňování veřejných zakázek na dopravní stavby v Olomouckém kraji, ocitla pod palbou opozice. Zastupitelé ze strany Společně pro Přerov navrhli odvolání všech zástupců ODS z Rady města, ale také kontrolního a finančního výboru. Přerovský primátor za hnutí ANO Petr Vrána nastínil řešení - stávající koalici hnutí ANO, Pomáháme městu a ODS a KDU-ČSL posílí nový subjekt - do této doby opoziční strana Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Michala Záchu nahradil v zastupitelstvu Petr Caletka. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Novým radním byl zvolen František J. Hrabina z uskupení Za prosperitu Přerova, o rezort školství a sportu se bude místo Michala Záchy starat jako uvolněný radní Jakub Navařík (Pomáháme městu a ODS). V zastupitelstvu pak nahradí obviněného politika Záchu Petr Caletka, který tak doplní zastupitelský klub Pomáháme městu a ODS. Své řady doplnili po rezignaci Lenky Jüngling, která odchází z osobních důvodů, i Piráti - zastupitelský slib v pondělí složil Vojtěch Nezval.

VIDEO: Stavba dálnice D1 u Přerova pokročila, nad chemičkou se buduje estakáda

Politici za ODS se na jednání zastupitelstva ocitli doslova na pranýři

„Byznys, který jede v režii ODS, znamená, že se tato strana vůbec nezměnila, je propojena s podsvětím a různými kmotry. Nejhorší ze všeho je ale ztráta důvěry občanů v politiku. Jsem zvědavá na pokusy ODS, jak znovu přesvědčit voliče o tom, že je ta nová ODS lepší a poctivější a odstřihne se od lidí, podobných panu Knoblochovi nebo Záchovi,“ vyjádřila svůj názor zastupitelka Helena Netopilová (SpP).

Záchovo působení prověří audit

Lídr Společně pro Přerov Jan Horký navrhl prověřit externím auditem působení Michala Záchy na radnici, a to v letech 2018 až 2023. Jeho návrh zastupitelé jednomyslně podpořili.

„Samotná ODS hodlá zrušit přerovskou oblast a má pochybnosti o kvalitě svých členů. Vyšetřování detektivů a NCOZ stále trvá a my nevíme, na které další osoby se bude vztahovat,“ konstatoval pirátský zastupitel Petr Dostalík.

Do diskuse se vložil i občan Martin Čechál

„Kromě Íčka tu dnes máme také Káčko, které má přezdívku Česnek, a Zetko, což je Michal Zácha. Přeji si, aby se z Přerova nestalo Palermo,“ zhodnotil Čechál situaci, ve které se ODS nachází.

SPD navrhla po aféře Michala Záchy rekonstrukci celé radniční koalice. „ODS se zmítá v problémech a vy byste mohli udělat rekonstrukci celé koalice. Můžete si do ní vzít Piráty, SPD, ale vy trváte na koalici s ODS. Proč?,“ obrátil se na vítězné hnutí ANO zastupitel za SPD Miloslav Skládal.

Michal Zácha končí i jako přerovský zastupitel

Barvy Za pomáháme městu a ODS budou v zastupitelstvu nadále hájit Jakub Navařík, Petr Kouba, Miloslav Dohnal, Tomáš Kocourek a nový zastupitel Petr Caletka. Ti se během bouřlivé debaty několikrát ohradili proti principu kolektivní viny a řekli, že korupční jednání vrcholných politiků ODS Michala Záchy a Roberta Knoblocha považují za „zradu“.

Spolustraníci hodili Záchu přes palubu

„To, co se stalo, vnímám jako obrovskou zradu vůči našim spolustraníkům, ale i občanům. Mohli jsme si umýt ruce, ale zvolili jsme složitější cestu - dokázat svou prací, že si důvěru občanů zasloužíme. My jako ODS jsme nikdy nebyli jen Michal Zácha. Chceme začít s čistým stolem a lidmi, kteří pracují dobře na radnici,“ řekl zastupitel Petr Caletka (Pomáháme městu a ODS).

„Za této situace jsme mohli říct: Končíme. Pro mě osobně by to ale byla zbabělost, snažíme se pro město něco udělat. Jediný způsob je dokázat, že nejsme žádní zločinci, pracujeme poctivě a svědomitě. Pro mě osobně je to zklamání obrovské. Důvěra byla zrazena,“ uvedl radní Jakub Navařík (Pomáháme městu a ODS).

Novou čtyřkoalici nikdo nepřehlasuje

Podle přerovského primátora Petra Vrány (ANO) se koalice distancuje od jednání dnes již bývalého radního za ODS Michala Záchy a vedení města nechá provést vnitřní audit. Nová čtyřkoalice je podle něj stabilním uskupením.

„V tuto chvíli máme 23 hlasů z 35 členů zastupitelstva. Koalice je silná a učinili jsme vstřícný krok tím, že jsme ji chtěli otevřít. Nabídli jsme jedné ze stran spolupráci, máme teď koalici silnější a stabilnější,“ zhodnotil primátor.

Střídání stráží i ve VaKu

Zastupitele na jednání zajímala také situace ve společnosti Vodovody a kanalizace, kde byl Michal Zácha předsedou představenstva. Podle místopředsedkyně představenstva VaKu Hany Mazochové rezignoval Zácha na svou funkci a novým předsedou je nyní Eduard Kavala, starosta Bělotína. Zastupitelé jednomyslně schválili, aby byl Michal Zácha odvolán i z funkce člena představenstva VaKu. Nahradí ho Petr Caletka. Situací se bude zabývat mimořádná valná hromada VaKu.