Přerovské náměstí ožilo historickým jarmarkem

FOTOGALERIE / Těžko v Přerově hledat místo, které by bylo tak spjaté s historií města, jako je Horní náměstí. Ukazuje to i nedávný objev archeologů, kteří přímo v srdci nejstaršího náměstí odkryli čtrnáct metrů hlubokou studnu z Pernštejnského období. Do minulosti přenesl Přerovany na stříbrnou neděli historický jarmark, na kterém nechyběly šermířské souboje, dobová hudba či stánky s řemeslnými výrobky.

Adventní jarmark na historickém Horním náměstí v Přerově | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová