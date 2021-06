„Autor na výstavě EXPO se svým Mrakem, symbolicky halícím pouštní slunce, okouzlil arabský svět. Z jeho ateliéru ale pochází i dvanáctimetrová Stvůra, umístěná ve Smetanových sadech v Olomouci. Pro umělce je typická dynamika, síla a velkoformát,“ přiblížila jeho tvorbu vedoucí Galerie města Přerova a kurátorka výstavy Lada Galová.

Jan Dostál na sebe poprvé výrazněji upozornil právě v hanácké metropoli - v roce 2015 totiž instaloval na střeše domu v Šemberově ulici ocelovou sochu Vetřelce.

„Teď jednu ze svých skulptur stěhuje i na přerovské náměstí. Ocelový propletenec čar s výstižným názvem Lines bude pozvánkou na autorův soubor kovových soch, který pod souhrnným titulem Rotace vystaví během léta v alternativním výstavním prostoru budovy na náměstí T. G. Masaryka 16,“ řekla.

Podle ní je to vůbec poprvé, co přerovský veřejný prostor ožije uměleckou pozvánkou do vnitřní expozice.

„Autorovy komplexně řešené instalace komunikují s prostředím, do kterého jsou zasazené. V našem případě půjde o umístění plastiky v horní části Masarykova náměstí. Téměř dva metráky vážící trojdílná plastika o rozměrech 4 x 3 x 2 metry bude vzájemně spoutána kovovými pásy tak, aby nebylo třeba žádné další speciální kotvení,“ upřesnila kurátorka výstavy.

Jan Dostál je členem Unie výtvarných umělců Olomoucka, stejně jako malířka a výtvarná pedagožka Eva Pešáková, jejíž obrazy budou společně se sochami Jana Dostála tvořit vzájemně se doplňující výstavní celek.

Mladý výtvarník Jan Dostál absolvoval ateliér figurálního sochařství Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění v Brně. Ke své tvorbě využívá materiál, který se nebojí svářet, stříhat nebo kroutit. Jedná se převážně o různé kovy, od surového železa až po ušlechtilou nerez ocel.

„Výsledné konstrukce pak vytvářejí kompozici, složenou z geometrických prvků a jsou tvarovány na základě posvátné geometrie. Jsem fascinován vesmírem, kde z ničeho vznikne všechno,“ představil svou tvorbu autor.

Prodejní výstava bude zahájena v úterý 29. června v 17 hodin a potrvá do 30. srpna. Návštěvníkům bude přístupná čtyřiadvacet hodin denně, za tmy pak bude nasvícena pro noční podívanou.