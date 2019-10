Přerovské inferno: řidiči stojí v kolonách skoro hodinu

Strávit tři čtvrtě hodiny na kopci nad Přerovem v koloně aut se dá i tak, že pozorujete zlátnoucí listí a obdivujete krásy podzimu. To je totiž asi to jediné, co můžete dělat. Dopravní situace v Přerově v posledních týdnech připomíná pověstné inferno, a kdo do města vyloženě nemusí, měl by se mu raději obloukem vyhnout.

Řidiči, projíždějící Předmostím, tráví desítky minut v kolonách. | Foto: Vítězslav Mádr