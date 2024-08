Pro předplatitele

Zavést návštěvníky do dvorků a zákoutí starých měšťanských domů, kam by se běžně nepodívali. Spojit prohlídku s koncerty, výstavami, folklorem nebo alternativní muzikou. Taková byla hlavní myšlenka organizátorů akce Přerovské dvorky, která přilákala už během prvních ročníků do centra města tisíce lidí. Letos se ale oblíbená exkurze do zajímavých zákoutí v centru města neuskuteční. Organizátoři to vysvětlují nabitým kulturním kalendářem Přerova a kolizí termínů.