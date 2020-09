Žádná další omezení ale zatím pořadatelé neplánují - a během víkendu 12. a 13. září se mohou lidé podívat do všech přerovských kostelů, zavítat na židovský hřbitov, prohlédnout si protiatomový kryt v kině Hvězda, nebo spatřit v celé kráse nově zrekonstruovaný renesanční palác na Helfštýně.

„Ani momentální zhoršení epidemiologické situace se do prohlídek na Helfštýně nepromítne. Jsme v exteriéru, ne v uzavřeném prostředí, takže se návštěvníci na nádvoří rozptýlí,“ ujistil Radim Himmler, ředitel Muzea Komenského v Přerově, pod které hrad spadá.

Jak Helfštýn, tak i stálé expozice v muzeu nebo Ornitologickou stanici si mohou lidé prohlédnout v neděli 13. září, a to v době od 9 do 17 hodin. Na Helfštýně se koná každou celou hodinu komentovaná prohlídka, v muzeu lidé zavítají do stálých expozic školství a archeologie a v 10 a ve 14 hodin si vyslechnou odborný výklad kurátorky Jarmily Klímové k výstavě Školních nástěnných obrazů Zdeňka Buriana.

„Pokud by to epidemiologická situace vyžadovala, doporučíme, aby lidé ve výstavních sálech nosili roušky,“ poznamenal ředitel.

Do krytu, Přerove!

Nabitý program chystá na sobotu 12. září přerovské kino Hvězda - v 9, 10 a 12 hodin si budou moci zájemci prohlédnout útroby unikátního protiatomového krytu, od 9 do 10.30 hodin pak v půlhodinových intervalech také promítací kabinu. V 11 hodin zhlédnou zájemci dokument Do krytů, Přerove! Odpolední program v kině pak bude patřit událostem Přerovského povstání - v 15 a 20 hodin se uskuteční premiéra unikátního dokumentu, v 16.30 beseda s autory snímku Přerovské povstání…75 let poté.

V rámci Dnů evropského dědictví se v sobotu 12. a 13. září od 10 do 16 hodin otevře také subtropický skleník v parku Michalov a v sobotu od 10 do 15 hodin také Památník lovců mamutů v Předmostí. Na židovský hřbitov se mohou zájemci vypravit v neděli od 8 do 16 hodin. Zcela výjimečně zpřístupní v sobotu a v neděli také kapli sv. Jiří na Horním náměstí – a to v době od 15 do 17 hodin. (pu)