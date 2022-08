„Kdo by se chtěl v nabídce dvorků lépe zorientovat, může svou pouť zahájit v kavárně PeťKafé v Jiráskově ulici, kde budou k dispozici mapky i propagační materiály,“ přiblížila organizátorka akce Marta Jandová z Kulturních a informačních služeb města.

Prostranství se otevřou hodinu po poledni a návštěvy budou přijímat až do šesti večer.

Svět v dopisech - takový je název prvního dvorku v Korvínském domě na Horním náměstí 31. Zákoutí budovy se promění v písařskou dílnu, která nabídne ukázku krasopisu našich předků, ale i čtení a psaní písma z dob Komenského. K vidění budou i kovové plastiky Igora Kitzbergera. Návštěvníci mohou obdivovat architekturu měšťanského domu, o němž se proslýchá, že v něm přespal sám Matyáš Korvín.

Milovníci folklóru a tradic se mohou těšit na dvorek v budově radnice na Masarykově náměstí 2. Příchozí zde zhlédnou výstavu fotografií z minulých ročníků masopustu a mohou se vyfotit s maskou medvěda, který tuto veselici již tradičně provází. Zájemci mohou také otestovat, jak ovládají hanáčtinu.

„Od dvou do pěti hodin odpoledne, vždy v celou hodinu, provedeme zájemce po radnici. Nahlédnou do pracovny primátora nebo se podívají do zasedací místnosti rady,“ zve vedoucí Kanceláře primátora Daniela Novotná.

Vzpomínky na legendární bufet

Kdo z Přerovanů si nepamatuje legendární bufet, který byl nedílnou součástí domu na náměstí T. G. Masaryka 8?

„Chodil tam snad každý a dodnes na to vzpomínáme. Vzpomínky oživí také retrovýstava na téma stravování, kterou pro návštěvníky připravíme,“ přiblížila Marta Jandová.

Panák, kuličky i švihadlo

Dvorek v pohybu si užijí zejména děti. U sokolovny v ulici Brabansko 2 se přenesou o několik desítek let zpět a vyzkoušejí si, jak se bavily jejich babičky. Lektoři zasvětí nejmenší účastníky do toho, jak se skáče panák, cvrnkají kuličky a zjistí, co znamená školka s míčem či švihadlem. Dobrovolníci si tyto zapomenuté dětské kratochvíle mohou vyzkoušet.

„Ani letos nebude chybět alternativní dvorek v Kratochvílově ulici 14, který nabídne i vstup do sklepních prostor starého domu. Příchozí si užijí festival elektrosonické hudby, prohlédnou nevšední obrazy, ochutnají veganské jídlo nebo vyzkoušejí potisk textilií,“ popsala Marta Jandová.

Nevšední labyrint

Labyrint světa a ráj (na) dvorku otevře své brány na náměstí T. G. Masaryka 10. Návštěvníci zhlédnou originální výtvarná díla studentů Gymnázia Jakuba Škody, zapojí se do výtvarné dílničky a před domem na ně čeká nevšední labyrint.

Atraktivní projekt Živé knihy čeká návštěvníky v hradním příkopu na Horním náměstí.

„Je to něco, co tu ještě nebylo, a sama jsem zvědavá na reakce lidí. Všichni víme, že je každý lidský život příběhem, který by vydal na knihu - a v místě bude deset obyčejných lidí vyprávět ten svůj. Posluchači se mohou zapojit a klást i otázky,“ řekla Marta Jandová.

Další zajímavostí nedělního odpoledne bude i muzikál pro děti a dospělé s názvem Plující ZOO kapitána Noa, na který zvou pořadatelé do kostela Českobratrské církve evangelické v ulici Čapky Drahlovského 1. Začátek je ve 14 hodin.