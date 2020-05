Radost ze setkání s kamarády, ale i slzičky během loučení s rodiči po delším čase stráveném doma provázely pondělní nástup dětí do mateřských škol v Přerově. Ne všechny ratolesti ale do školek nastoupily - zájem rodičů byl zhruba padesátiprocentní.

Do školky se vrátily po dvou měsících také děti z MŠ Lešetínská v Přerově. Krásné počasí si v pondělí užívaly na zahradě. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Měření teploty u vstupu, dezinfekce rukou a čestné prohlášení rodičů o tom, že jejich potomek nepřišel do kontaktu s nikým nakaženým - tak to vypadalo v pondělí ráno v Mateřské škole Lešetínská v Přerově. Rodiče do budovy vstoupit nesměli a loučili se s dětmi u dveří.