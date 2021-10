Děti se mají vydat do přírody už v říjnu. Základní škola Trávník plánuje tři turnusy pro 300 žáků v areálu Ostružná a předpokládaná spoluúčast rodičů za šestidenní pobyt činí 1700 korun.

Základní škola Trávník se přihlásila s projektem „Příroda Jeseníků všemi smysly“ s finančním nárokem 400 tisíc korun. Děti z Velké Dlážky se mohou vydat dýchat čistější vzduch s projektem „Cesta do říše fantazie“, dotovaným částkou 283 tisíc 500 korun.

Na státem dotované ozdravné pobyty pojedou ještě letos do hor žáci dvou přerovských základních škol - Trávník a Velká Dlážka. Přerovští radní odsouhlasili předfinancování ozdravných pobytů částkou 683 tisíc korun.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.