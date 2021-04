„Chtěli jsme, aby byl celek vizuálně silný a z dostupných surovin. Hlavní myšlenkou bylo vytvořit městskou kapli, u které se mohou lidé na chvíli zastavit a třeba i pomodlit,“ řekla Zuzana Štolcová.

Výsledná podoba je dílem debat členů spolku a také možností, které měl.

„Zastávka je potažená tmavě červeným sametem a hlavním prvkem je kříž, který září do noci. Původně to byl třicetimetrový sametový závěs ke třicátému výročí revoluce v listopadu 1989, jenž symbolizoval svobodu. Teď je to městská velikonoční kaple, která má vyjadřovat poselství naděje,“ dodala. Výzdoba zůstane na zastávce nejméně dva týdny.