Přerovská výstava o zbraních nabízí školákům i rytířský program

Nový edukační program k výstavě „Středověké a raně novověké zbraně Přerovska“ odstartoval v přerovském muzeu již na podzim minulého roku.

Organizátoři si ale nově připravili rozšířenou variantu, oživenou o aktivní účast přerovské skupiny historického šermu Markus M, která zapůjčila turnajovou zbroj pro potřeby programu.

Edukační program si v úterý ráno nenechali ujít například žáci z Pivína na Prostějovsku. Během prohlídky exponátů si děti vyslechly poutavé vyprávění o tom, kdo se mohl stát rytířem nebo jak bojovníci trávili svůj volný čas.

Největším lákadlem se ale stala názorná ukázka oblékání zbroje. Role Viléma II. z Pernštejna, kterému s oblékáním rytířské zbroje zdatně pomáhal panoš Vincek, se zhostil přerovský archeolog Zdeněk Schenk.

„Je pravda, že nosit rytířskou zbroj vyžadovalo značnou kondici. Rytíři byli v podstatě profesionální sportovci, samotnému tréninku věnovali značný čas. Kompletní plátovou zbroj mám na sobě poprvé, a musím říct, že to je hodně znát,“ popsal své pocity archeolog.





Děti si během ukázky mohly jednotlivé části zbroje prohlédnout i potěžkat. Odcházely tak s nevšedním zážitkem. „Nejvíc se mi líbilo to oblékání do rytířské zbroje. Rytířkou bych ale být určitě nechtěla, zbroj musí být určitě moc těžká,“ řekla desetiletá Nikol Nakládalová z Pivína.



Kompletní středověká zbroj váží i pětačtyřicet kilo. „Když vystupujeme na hradech v létě, při třiceti stupních, tak je to opravdu zážitek,“ prozradila Hanka „Knihanka“ Novotná ze skupiny historického šermu Markus M., která dětem popisovala jednotlivé části zbroje.

Mohly se vůbec ve středověku oblékat do rytířské zbroje i ženy? „Říká se, že byly kněžny, které se dokázaly bránit, když byli jejich muži v bojích. Moc se o tom ale nemluvilo, protože výchova dívek byla naprosto odlišná od té chlapecké,“ uzavřela Hanka „Knihanka“ Novotná.



Další termíny, na které se mohou přihlásit školy z Přerova a okolních obcí, jsou 23. a 27. února, a v následujícím měsíci pak 6., 13., 20. a 27 března. Začátek je vždy v 8 hodin.