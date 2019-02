Přerov - Už podruhé se přerovští zastupitelé zabývali prodejem části školního pozemku, který se nachází v areálu Základní školy U Tenisu v Přerově.

Ilustrační foto | Foto: Vojtěch Podušel

Zatímco loni na podzim tomuto záměru nebyli nakloněni, na pondělním zasedání mu dali zelenou. Někteří představitelé města však s prodejem školního pozemku do soukromého vlastnictví nesouhlasili.

Naopak ředitel školy konečné rozhodnutí zastupitelů přivítal s nadšením. „To přece není řešení, rozprodávat veřejné prostranství. Kdybychom investovali do jeho úpravy, mohl by tam vzniknout milý pozemek, který by mohl sloužit nejen žákům školy, ale třeba i širší veřejnosti. Jenže takto rada nikdy neuvažuje. Ta dbá hlavně na to, aby se vždy pomáhalo soukromníkům,“ prohlásil zastupitel Vladimír Puchalský (Společně pro Přerov), který navrhoval, aby zastupitelé prodej pozemků neschválili.

Ti však jeho návrh nepodpořili a prodej parcel posvětili. S jiným názorem vystoupil zastupitel a zároveň poslanec Jindřich Valouch (ČSSD). „Pokud město pozemky prodá, doporučuji, ať jsou prostředky získané z prodeje věnovány škole. Ta má totiž zpracován velmi zajímavý projekt na modernizaci školy, ale k jeho realizaci potřebuje peníze,“ vystoupil se svým návrhem Valouch.

O prostředky získané z prodeje pozemku by chtěl požádat město také ředitel školy Petr Vojáček. „Peníze by nám pomohly s vybudováním odpočinkové plochy na zbývající části pozemku, která nám zůstala,“ vysvětlil ředitel Vojáček, který je velmi rád, že se škola rozlehlého pozemku zbavila.

„Byla to pro nás obrovská zátěž. Plochy už dlouhou dobu nevyužíváme a za ty roky tam vyrostla úplná džungle. Na jejich údržbu jsme nestačili. S novými majiteli jsme se dokonce dohodli, že nám postaví novou zídku,“ řekl ředitel Vojáček.