S návrhem přišel na jednání Rady města náměstek primátora Michal Zácha (ODS), který už zpracovává podklady, týkající se nájmů nejrůznějších provozoven a obchodů v majetku Přerova.

„Chápeme, že se podnikatelé, kteří museli po vyhlášení nouzového stavu uzavřít své živnosti, dostávají do svízelné situace. Jakmile budeme mít v ruce všechny podklady, sejde se městská rada, a to případně i v mimořádném termínu,“ konstatoval Michal Zácha.

Předběžně se počítá s tím, že pokud dojde ke snížení nájemného, tak na dobu tří měsíců.

Hrozí krachy

Přerovští podnikatelé jsou dnes v nezáviděníhodné situaci. Mnozí otevřeně přiznávají, že pokud by měla situace trvat několik měsíců a ocitli se zcela bez pomoci, tak můžou své obchody zavřít.

„Je to pro nás hrozná situace, takže když by nám město odpustilo měsíční nájem 16,5 tisíce korun, který platíme, bude to pro nás znamenat hodně,“ líčí majitel prodejny jízdních kol Sapa bike v Přerově Filip Horák, který podniká v nebytových prostorách města.

Kola v Přerově prodává ve dvou provozovnách.

„Kdyby omezení prodeje takového rozsahu trvalo více jak dva měsíce, tak zavřeme. Nějaký prodej jde přes e-shop, ale ten nám nezaplatí ani provozní náklady. Lidé teď kola moc nekupují, protože mají jiné priority. Do konce května tedy hrozí, že budeme muset zavřít - nebudeme mít totiž na nájem ani na výplaty. Týká se to všech,“ dodává.

Pivnice se zase zaplní, věří

Úlevu podnikatelům by přivítal také provozovatel pivnice K2 u přerovského kina Hvězda.

„Už jsme o tom mluvili se šéfem Kulturních a informačních služeb města a předběžně nám vyšli vstříc s nájmem za březen. Uvidíme, co bude dál,“ řekl.

Podle něj ale nic nemůže trvat věčně - jde jen o to minimalizovat ztráty.

„Věříme, že budeme jako odvětví fungovat dál, jde jen o to přežít tuto dobu. Jakmile se situace zlepší, stačí jen otočit klíčkem a zapnout chlaďáky. Máme před sebou léto a je jasné, že lidé si po tom všem budou chtít posedět. Pivnice se zase zaplní,“ věří.